Nebudeme jen čekat zalezlí a hrát na 0:0, řekl kapitán Darida

Praha - Podle záložníka Vladimíra Daridy chtějí čeští fotbalisté v pátečním duelu kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii předvést ofenzivnější výkon než při březnové porážce 0:5 v úvodním vzájemném duelu skupiny v Londýně a žádném případě nebudou hrát na bezbrankovou remízu. Zastupující kapitán by považoval případný bodový zisk za bonus, který může hrát v konečném pořadí nakonec rozhodující roli.

"Samozřejmě je vždy lepší, když domácí tým i kvůli divákům hraje ofenzivněji. Nebude to zápas, že bychom jen zalezli a čekali. Kdyby se nám povedlo dát gól, bylo to ideální. Víme, jakou má Anglie ofenzivní sílu. Určitě bychom nechtěli hrát někde vzadu na 0:0," řekl na tiskové konferenci Darida, který bude kapitánem při zranění Bořka Dočkala i Marka Suchého.

Jeho celek drží v kvalifikaci postupové druhé místo o bod před třetím Kosovem, které v pondělí hostí Černou Horu. "Zápas s Anglií nám může přinést bonusový bod, který by mohl být i zlatý nakonec. Chceme Anglii potrápit a uhrát nějaké body," uvedl devětadvacetiletý záložník Herthy Berlín.

V březnovém duelu ve Wembley podle něj čeští reprezentanti soupeři nabídli branky sami. "Zápas jsme si zanalyzovali, dívali jsme se na něj. Nebudeme chtít Angličanům (nabídnout) to, co jsme jim tam nabídli. Hlavně ve druhém poločase ty branky, které jsme obdrželi, byly z toho, že my jsme drželi balon, když jsme byli otevřenější. Balon jsme ztratili a Anglie se dostala do protiútoků, ve kterých je velmi nebezpečná. Z toho padly branky. Toho se musíme vyvarovat," prohlásil Darida.

Předloni český celek v Edenu v souboji s jiným gigantem Německem prohrál gólem v závěru 1:2 a Darida tehdy vstřelil gól. "Rád na to vzpomínám, ten gól se mi povedl. Nejen zápas s Německem, ale i třeba nedávno s Brazílií by mohl být určitým vodítkem. Jak jsme k tomu přistoupili, to nadšení, týmový duch," uvedl Darida.

Utkání s Anglií zatím stále není vyprodané. "Myslím, že už zbývá jen posledních pár lístků. Věřím, že do zítra se to může změnit a nakonec vyprodáno být může. I kdyby ne, není to velké číslo, co zbývá, takže věřím, že ta kulisa bude stejně dobrá a pomůže nám," dodal Darida.