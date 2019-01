Policie hlídala 24. ledna 2019 sklad nebezpečného odpadu, který byl odhalen ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku. Polská firma do skladu zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek. Krizový štáb se shodl, že nebezpečný odpad by měl být z haly postupně odebrán a převezen k likvidaci odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva.

Policie hlídala 24. ledna 2019 sklad nebezpečného odpadu, který byl odhalen ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku. Polská firma do skladu zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek. Krizový štáb se shodl, že nebezpečný odpad by měl být z haly postupně odebrán a převezen k likvidaci odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu byly tento týden nalezeny na Frýdecko-Místecku a na Karvinsku. Pravděpodobně polská firma do hal ve Starém Městě a Bohumíně navezla směsi odpadních hořlavých látek, celkem téměř 700.000 litrů chemikálií. Objekty hlídá policie. Ve Starém Městě by likvidace látek mohla začít příští týden.

Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) svolal krizový štáb. Nelegálním uskladněním látek se zabývá i policie, hasiči, Povodí Odry, Česká inspekce životního prostředí a další instituce.

V obou případech si firma pronajala v Česku objekty, do nichž odpad navezla. Když majitelé zjistili, co v jejich budovách je, obrátili se na úřady. "Ve Starém Městě vlastník objektu pronajal skladovací prostory polské firmě, která tam navezla obrovské množství barelů," uvedl Pobucký. Ve Starém Městě je uskladněno asi 500.000 litrů látky, v Bohumíně-Pudlově asi 150.000 litrů.

Podle mluvčí frýdecko-místecké radnice Jany Matějíkové se ukázalo, že polskou firmu nelze kontaktovat a vše se musí řešit přes hranice. Krizový štáb se shodl, že nebezpečný odpad by měl být z haly postupně odebrán a převezen k likvidaci odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva.

Jana Končítková z bohumínské radnice dnes ČTK řekla, že ve středu majitel soukromého objektu oznámil hasičům, že v budově je nezjištěné množství neznámé látky. "Čekáme na výsledky rozborů, které ještě nemáme. Naši pracovníci zjišťovali, zda nedochází k úniku těchto látek do podzemních vod nebo případnému znečištění podzemních vod, to se nepotvrdilo," uvedla Končítková.

Mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná ČTK řekla, že policie zjišťuje, kdo odpad navezl. "Vzhledem ke stavu řízení předmětné věci nelze aktuálně detailní informace zveřejnit," řekla. Česká inspekce životního prostředí ví o obou případech. "Jsme přizváni. Situaci monitorujeme," řekla ČTK její mluvčí Radka Nastoupilová.

Krizový štáb ve Frýdku-Místku zasedá od středy, město informovalo až dnes. "Podobných míst může být nejen v kraji, ale v celé republice víc, a shodli jsme se na potřebnosti upozornit, že se něco takového organizovaně děje, aby si vlastníci skladovacích objektů dávali pozor, komu je pronajímají, a neztráceli přehled, co se v jejich nemovitostech děje," řekl Pobucký.

Objekt ve Starém Městě je určen k demolici. Chybí k němu dokumentace o inženýrských sítích. Za riziko primátor považuje i velké množství odpadu, k němuž se zatím nikdo nehlásí.

"Nevíme, zda někde v tom obrovském objemu nemůže docházet k úniku, zvlášť když na některých místech došlo ke zborcení nádob. Na druhou stranu není důvod k panice, víme, že se nejedná o žádný extrémní případ typu radioaktivního odpadu, ale o směsi odpadních hořlavých látek. Přesto si nemůžeme dovolit být nečinní," míní primátor. Podle mluvčí se navíc vzorky neodebíraly ze všech barelů, ale jen z několika.

Specializované firmy se nyní snaží vymyslet, jak barely přepravit a likvidovat. "Rozhodnutí, předpokládám, padne v úterý ráno. Pokud se to celé spustí, tak v úterý by měl být den D, kdy bychom mohli začít s likvidací," uvedl Pobucký. Podle něj půjde o drahou záležitost.

"Zákon hovoří tak, že pokud je známý původce odpadu, tak to hradí město a následně to vymáhá po tom původci, pokud není známý původce, tak to hradí kraj," řekl primátor. Podle něj je původce zřejmě znám, ale případ řeší policie a není vyloučeno, že šlo o takzvaného "bílého koně". Město předpokládá, že náklady půjdou z jeho rozpočtu. "Je to havarijní stav a shodou okolností v úterý zasedá rada, takže bychom to řešili."