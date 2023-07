Nebezpečná vedra zasahují přes 80 mil. Američanů, Arizona hlásí další mrtvé

Washington - Dlouhotrvající vedra ve Spojených státech dnes dál nabírají na intenzitě a ohrožují zdraví více než 80 milionů obyvatel. Nebezpečné podmínky se dnes kromě částí amerického jihu, který sužují už několik týdnů, čekají také v centrálních státech nebo ve Washingtonu D.C. V epicentru aktuálních veder ve Phoenixu hlásí úřady dalších sedm obětí a desítky podezřelých úmrtí.

Rozsah varování před extrémními teplotami se dnes opět rozšířil a rizika různého stupně pokrývají prakticky celou východní polovinu země, jakož i jihozápad USA. Podle listu The New York Times (NYT) by dnes mohly v oblastech s 84 miliony obyvatel pocitové teploty přesahovat 39 stupňů Celsia, což meteorologové klasifikují jako nebezpečné horko.

Části jižních států jako Arizona, Texas nebo Florida takovéto dny zažívají už zhruba měsíc v důsledku přetrvávající zóny vysokého tlaku zadržující teplý vzduch. Tento týden se však nebezpečí rozšířilo i na velkou část Středozápadu od Kansasu po Indianu a také na východní pobřeží. Předpověď pro Washington dnes slibovala pocitové teploty až 42 stupňů a podle deníku The Washington Post by teplota vzduchu v hlavním městě mohla poprvé od roku 2016 vystoupat na 100 stupňů Fahrenheita, neboli necelých 38 stupňů Celsia.

"Extrémní horko a vlhkost výrazně zvýší riziko zdravotních problémů spojených s vedrem, obzvláště u těch, kdo pracují venku nebo se účastní venkovních aktivit," varovala americká Národní meteorologická služba (NWS).

"Horko je zabijákem číslo jedna spojeným s počasím," řekl dnes americký prezident Joe Biden, který v projevu mluvil o "existenční hrozbě" klimatických změn a o krocích, které jeho vláda v tomto směru podniká. Přiznal, že sám nevěděl, že horko v uplynulých letech v USA způsobuje více úmrtí než záplavy, hurikány a tornáda dohromady. Bilance letošního horka zatím není jasná, neboť informace o těchto případech jsou zpravidla dostupné se značným časovým odstupem.

Údaje o úmrtích spojených s vysokými teplotami každý týden aktualizuje okres Maricopa ve státě Arizona, který je v souvislosti s aktuálním horkem nejsledovanější oblastí. Místní zdravotničtí činitelé tento týden zvýšili bilanci z 18 na 25 obětí a uvedli, že dalších 249 úmrtí vyšetřují. Čísla jsou zatím nižší než byla stejnou dobou v loňském roce, kdy počet úmrtí spojených s vedry nakonec vystoupal na 425, tedy skoro čtyřnásobek součtu zaznamenaného o deset let dříve.

Okres Maricopa zahrnuje město Phoenix, kde odpolední maxima už skoro čtyři týdny nepřetržitě překračují 43 stupňů Celsia. Dosud činila rekordní série s takovými teplotami 18 dní.

Místní nemocnice čelí náporu pacientů, jejichž organismus horko nezvládá, nebo kteří si přivodili popáleniny při kontaktu s rozpálenými chodníky či jinými povrchy. Televize CNN na začátku týdne informovala, že v jedné nemocnici bylo zaplněných všech 45 lůžek na oddělení popálenin, přičemž třetina pacientů se popálila o zem.

Agentura Bloomberg zase napsala o tom, jak místní zdravotníci začínají některé extrémně přehřáté pacienty ukládat do pytlů na mrtvoly naplněných ledem, aby je rychle zchladili. "I pro nás místní je prostě moc horko," řekl pohotovostní lékař a rodák z Phoenixu Geoff Comp. "Lidem to dělá velmi velké problémy," dodal.

O Phoenixu dnes mluvil také prezident Biden, který uvedl, že jistá postarší žena tam za pět minut na zemi utrpěla popáleniny třetího stupně, když vypadla ze svého invalidního vozíku. "Opravdu se chceme tvářit, že jsou tyhle věci normální?" řekl. Američany v projevu vyzval, aby sledovali pokyny úřadů, mysleli na pitný režim a také na své blízké, kteří nemají doma klimatizaci.

V pátek a v sobotu mají v USA panovat podobné podmínky jako dnes, s koncem týdne se však rýsuje ústup veder v severněji položených oblastech a také ve Phoenixu. NWS uvádí, že v neděli by tam maxima měla být mezi 40 a 43 stupni, rekordní série tohoto města by tak mohla skončit po 30 dnech.