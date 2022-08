Nebe nad chebským letiště zaplnily historické i moderní stroje

Cheb - Nebe nad chebským letištěm dnes zaplnila historická i moderní letadla. Dvoudenní mezinárodní letecký den se v Chebu koná po dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru. Zájem byl dnes obrovský, první den dorazily tisíce diváků. Největším tahákem je letos německá stíhačka Messerschmitt Me-262 Schwalbe z druhé světové války, o jejíž účast se organizátoři snažili deset let.

"V našem programu je celkem 20 účinkujících. Neznamená to ale, že je to 20 letadel, protože máme také skupiny, například The Flying Bulls Aerobatics Team, ty létají ve čtyřech, nebo přátelé z Rakouska, kteří přiletěli na českých letadlech Blaník, létají ve skupině dvou letadel," řekl dnes ČTK organizační ředitel Jiří Pěč.

Hlavní program leteckého dne začal po 13:00. Na letiště proudila z Chebu téměř nepřetržitá řada aut, kolona se tvořila také od sjezdu u dálnice. Dopravu ve městě i u letiště řídila policie. Jedna z nejnavštěvovanějších akcí ve městě by podle organizátorů mohla mít tento víkend i rekordní účast. Dnes návštěvnosti přálo teplé, mírně zatažené počasí, ideální podle organizátorů pro letecký den Plocha letiště se zaplnila davy. Předchozích ročníků se účastnilo 10.000 lidí, letošní odhady jsou kolem 15.000 účastníků.

Hlavním lákadlem je letos německá dvoumotorová proudová stíhačka Schwalbe, která podle organizátorů změnila historii letectví. Jde o vzácný a v Evropě jediný létající stroj svého druhu. Jde o jeho jediný letošní průlet na území České republiky.

Z dalších historických letadel mohli lidé vidět i Hawker Hurricane Mk.IV, který létal za druhé světové války ve službách britské Royal Air Force (RAF). Představil se poslední letuschopný stroj ve verzi Mk.IV na světě, který dal vzpomenout na československé piloty v RAF. K vidění bylo také první proudové letadlo vyrobené v Československu - L29 Delfín, ve své době nejoblíbenější stíhačka na světě. Nechybí letos ani letecká akrobacie, kterou má na starosti mistr světa Red Bull Air Race z roku 2018 pilot Martin Šonka s letadlem Extra 300 SR.

Stejný program kromě průletu gripenů mohou lidé vidět i v neděli. Kromě přehlídky letadel si diváci mohou po oba dva dny užít také pestrý doprovodný program. Připravené jsou vyhlídkové lety, historická vozidla, výstava výbavy letců RAF či ukázka vojenského tábora. Lidé si mohou zblízka pohlédnout i čtyři desítky historických německých letadel.

Letecké dny v Chebu se poprvé konaly už ve 20. letech minulého století v době, kdy v Chebu působilo Vojenské Letecké Učiliště. První poválečná show pro diváky se konala až v roce 1997. Od té doby se na letišti v Chebu koná letecký den v pravidelných intervalech, a za velkého zájmu veřejnosti.