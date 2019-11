Neapol může být prvním osmifinalistou Ligy mistrů

Praha - Fotbalisté Neapole si jako první mohou v úterý zajistit postup do osmifinále Ligy mistrů. A zatímco pražská Slavia se představí na hřišti Barcelony, ve druhém utkání skupiny F čeká důležitý souboj Dortmund s Interem Milán.

Neapol vede se sedmi body tabulku skupiny E, a pokud zvítězí nad Salcburkem a Genk současně nevyhraje nad Liverpoolem, tak si italský celek v předstihu zajistí místo ve vyřazovací části. Proti ale bude se šesti góly nejlepší střelec soutěže Erling Haaland.

Neapoli by měl naopak pomoci, alespoň podle majitele klubu Aurelia De Laurentiise, celotýdenní pobyt v tréninkovém centru. V něm budou hráči až do sobotního ligového utkání s FC Janov. De Laurentiis se rozhodl je tam zavřít poté, co tým v Serii A vyhrál jen jeden z posledních pěti zápasů.

V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Radio Kiss Kiss tvrdil, že nejde o trest. "Je to pro hráče příležitost, aby se navzájem lépe poznali," uvedl excentrický majitel neapolského klubu.

Trenér Carlo Ancelotti s jeho rozhodnutím nesouhlasí, ale podřídí se mu. "Vedení se takhle rozhodlo a my se tomu musíme přizpůsobit," uvedl bývalý kouč Juventusu, AC Milán, Realu Madrid či Paris St. Germain. Podle něj může za špatnou sérii Neapole smůla. "Výsledky teď chyběly, protože jsme trefovali tyče a doplatili na některé situace," prohlásil Ancelotti.

Liverpool na hřišti Genku zvítězil v minulém kole 4:1 a jasným favoritem bude obhájce titulu i nyní, mimo jiné i proto, že doma neprohrál v evropských pohárech už 23 zápasů za sebou. Naposledy na Anfieldu uspěl v roce 2014 Real Madrid, takže Genk bude potřebovat malý zázrak, aby se dočkal vůbec první výhry v Lize mistrů.

Ve skupině F čeká důležitý souboj Dortmund a Inter Milán. Oba celky totiž mají shodně čtyři body, takže vítěz vzájemného duelu se výrazně přiblíží postupu. V trochu větší pohodě jdou do zápasu Nerazzurri, kteří v minulém kole doma nad Borussií zvítězili 2:0. Dortmund navíc v posledních pěti zápasech v Lize mistrů dal jen dva góly, oba ve druhém kole Slavii.

Na vítěznou vlnu se bude chtít vrátit Ajax, který v této sezoně zaznamenal jedinou soutěžní porážku v minulém kole Ligy mistrů, v němž prohrál 0:1 s Chelsea. Právě na hřišti londýnského celku se Ajax představí v úterý a vítěz si upevní vedení v tabulce. Teď mají oba kluby na kontě shodně šest bodů.

Zajímavosti před úterními zápasy 4. kola základních skupin LM: Skupina E: Neapol - Salcburk Výkop: úterý 5. listopadu 21:00 Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Gil (video, všichni Pol.) Bilance: 3 2-0-1 (7:5) Zajímavosti: - Neapol si může zajistit postup do osmifinále, posune ji tam vítězství a ztráta Genku v utkání s Liverpoolem - Neapol v minulém kole porazila Salcburk 3:2 a po osmi zápasech se v LM dočkala výhry venku - devatenáctiletý Haaland (Salcburk) je s 6 góly nejlepším střelcem LM - Salcburk dal v dosavadních 3 kolech LM 11 branek, lepší útok má pouze Bayern Mnichov (13) - Salcburk startuje ve skupině LM podruhé a poprvé od ročníku 1994/1995 Liverpool - Genk Výkop: úterý 5. listopadu 21:00 Rozhodčí: Kružliak - Somolani, Hancko (všichni SR) - Irrati (video, It.) Bilance: 1 1-0-0 (4:1) Zajímavosti: - Liverpool prohrál jen 1 z dosavadních 14 pohárových zápasů s belgickými celky (11 výher, 2 remízy) - Liverpool doma neprohrál 23 zápasů za sebou (17 výher, 6 remíz) - naposledy v pohárech na Anfieldu vyhrál Real Madrid v říjnu 2014 - Liverpool v šesti posledních domácích zápasech v LM 5x udržel čisté konto - Genk v základní skupině LM ještě nikdy nevyhrál (8 remíz, 7 proher) Tabulka: 1. Neapol 3 2 1 0 5:2 7 2. Liverpool 3 2 0 1 8:6 6 3. Salcburk 3 1 0 2 11:9 3 4. Genk 3 0 1 2 3:10 1 Skupina F: Borussia Dortmund - Inter Milán Výkop: úterý 5. listopadu 21:00 Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra - Kamphuis (video, všichni Niz.) Bilance: 5 1-1-3 (5:10) Zajímavosti: - Dortmund vyhrál jen 2 z dosavadních 8 zápasů v LM (2 remízy, 4 prohry) - Dortmund ve 4 z posledních 5 zápasů v LM nedal gól, během této série se střelecky prosadil pouze proti Slavii (výhra 2:0) - Inter v minulém kole vyhrál 2:0 nad Dortmundem a v pohárech si připsal první výhru po 6 zápasech - Inter v pohárech vyhrál jen 2 z posledních 13 zápasů venku (4 remízy, 7 proher) Tabulka: 1. FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 7 2. Inter Milán 3 1 1 1 4:3 4 3. Dortmund 3 1 1 1 2:2 4 4. Slavia Praha 3 0 1 2 2:5 1 Skupina G: Zenit Petrohrad - Lipsko Výkop: úterý 5. listopadu 18:55 Rozhodčí: Grinfeld - Hassan, Yarkoni (všichni Izrael) - Pinheiro (Portug., video) Bilance: 3 0-1-2 (3:5) Zajímavosti: - Petrohrad v pohárech vyhrál jen 2 z posledních 8 zápasů (1 remíza, 5 proher) - Petrohrad doma v pohárech vyhrál 7 z posledních 8 zápasů - Petrohrad doma vyhrál jen 2 z 9 zápasů proti německým klubům (2 remízy, 5 proher) - celkem Petrohrad v domácích zápasech ve skupině LM prohrál jen 3x (8 výher, 8 remíz) - Lipsko ve 13 pohárových zápasech venku jen 4x vyhrálo (4 remízy, 5 proher) Olympique Lyon - Benfica Lisabon Výkop: úterý 5. listopadu 21:00 Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.) Bilance: 3 1-0-2 (6:6) Zajímavosti: - Lyon vyhrál jen 4 z dosavadních 14 pohárových zápasů s portugalskými soupeři (4 remízy, 6 proher) - Lyon v posledních 5 domácích zápasech v pohárech remizoval - Lyon prohrál jen 1 z posledních 15 zápasů v pohárech (5 výher, 7 remíz) - jedinou porážku během této série mu v minulém kole připravila právě Benfica - Benfica vyhrála jen 3 z posledních 16 zápasů v LM (1 remíza, 12 porážek) Tabulka: 1. Lipsko 3 2 0 1 4:4 6 2. Zenit Petrohrad 3 1 1 1 5:4 4 3. Lyon 3 1 1 1 4:3 4 4. Benfica Lisabon 3 1 0 2 4:6 3 Skupina H: Chelsea - Ajax Amsterodam Výkop: úterý 5. listopadu 21:00 Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.) Bilance: 1 1-0-0 (1:0) Zajímavosti: - Chelsea vyhrála všechny 3 dosavadní pohárové zápasy s nizozemskými celky - Chelsea prohrála jen 1 z posledních 12 domácích pohárových zápasů (7 výher, 4 remízy) - Ajax vstoupil do LM dvěma výhrami 3:0, poté ale v minulém kole doma prohrál 0:1 s Chelsea - pro Ajax jde o jedinou porážku v probíhající sezoně (15 výher, 4 remízy) - Ajax vyhrál jen 1 z 6 zápasů s londýnskými celky (1 remíza, 4 prohry) Valencie - Lille Výkop: úterý 5. listopadu 21:00 Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Dankert (video, Něm.) Bilance: 5 3-2-0 (8:3) Zajímavosti: - Valencie vyhrál 9 z dosavadních 11 domácích pohárových zápasů s francouzskými soupeři - Valencie vyhrála 12 z posledních 17 domácích pohárových zápasů (5 proher) - Valencie vyhrála jen 4 z posledních 12 soutěžních zápasů (5 remíz, 3 prohry) - Lille vyhrálo jen 3 z posledních 17 zápasů venku ve skupině LM (4 remízy, 10 proher) - Lille už 11 soutěžních zápasů nevyhrálo venku (5 remíz, 6 proher) Tabulka: 1. Ajax Amsterodam 3 2 0 1 6:1 6 2. Chelsea 3 2 0 1 3:2 6 3. Valencie 3 1 1 1 2:4 4 4. Lille 3 0 1 2 2:6 1