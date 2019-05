Neakceptovatelné, musíme hrát šedesát minut, řekl Gudas

Bratislava - Jako varování do dalšího průběhu turnaje bere obránce Radko Gudas první třetinu duelu s Lotyšskem na mistrovství světa v Bratislavě. Čeští hokejisté ji prohráli 0:2, ale čtyřmi góly ve druhém dějství strhli vývoj na svou stranu a nakonec vyhráli 6:3. Nepřipustili tak zaváhání s Lotyši, s kterými dosud nikdy v historii neprohráli.

"Musíme se toho vyvarovat, tohle bylo neakceptovatelné, jsme národní tým. Nejlepší z nejlepších, musíme hrát šedesát minut. Proti jiným týmům by se nám to nemuselo vyplatit," komentoval Gudas dění v úvodním dějství. "Byli jsme trochu zaskočení. Zbytečně jsme faulovali, to nás dostalo do kolen. Je to naopak posadilo na koně."

Byl ale rád, že se tým dokázal zvednout. "Nehýbali jsme nohama, vymstilo se nám to. Posledních pět minut té třetiny jsme se ale zvedli, dokázali jsme se od toho odpíchnout do dalšího běhu zápasu. Strašně nám pomohl první gól, co dal Filip Hronek. Pak už nás nešlo zastavit," podotkl Gudas.

Češi inkasovali v úvodní části dvakrát v oslabení. Nejdříve ve třech proti pěti při trestech Tomáše Zohorny a Michala Moravčíka a potom při vyloučení Petra Zámorského.

"Sešlo se to blbě. Naštěstí jsme na to nedoplatili výsledkově. Musíme ale na disciplíně zapracovat. Tady na tom mistrovství je to ale těžké, každý rozhodčí je odjinud, každý má trochu jiný metr, vidí něco jiného. Vždycky je obtížné zjistit, co si můžeme dovolit a co už ne," podotkl osmadvacetiletý bek Philadelphie.

Do druhé části Češi změnili styl hry. "Zaznělo, abychom to zjednodušili, v jednoduchosti je krása. Chtěli jsme je přinutit hrát náš hokej, což se naštěstí povedlo," prohlásil Gudas. Neměl strach z toho, co by nastalo v případě neúspěchu. "Na kdyby nehrajeme, nehráli jsme o klid. Chceme vyhrávat pořád, být lepším týmem. Mít sebevědomí. Když chceme, dokážeme tyhle týmy porazit, což jsme si dnes dokázali, za 45 minut jsme to potvrdili. Nad čtvrtfinále tady nikdo nepřemýšlel."

Nekompromisní bek rozdal řadu tvrdých zákroků a na něj si počíhal v 59. minutě Ralfs Freibergs. Po ataku beka Zlína se Gudas těžce zvedal a měl chuť si ještě vyřídit účty, ale upustil od toho. "Pracuju hlavně na tom, abych pomohl týmu a nebyl tolik vylučovaný. Chci jít týmu s disciplínou příkladem. Naše přesilovky nakonec rozhodly, mělo tam padnout mnohem víc gólů," prohlásil Gudas.

Z pokračující akce 92 sekund před koncem zpečetil výsledek svou druhou brankou v utkání kapitán Jakub Voráček na 6:3. Navíc Freibergs byl vyloučen na pět minut a do konce utkání, takže Češi dohrávali zápas v početní výhodě.

"Přišlo to na hlavu, to jsem nečekal. Kdyby mě trefil do ramene, bylo by to OK. Sudí to ale potrestali. Hokej je tvrdá hra, oni byli trochu frustrovaní. My jsme je na konci taky řezali, dohrávali jsme je, těžko se zvedali. Nebudu to ale nijak víc řešit, stává se to. Ruce mě svrběly, ale chci jít ostatním příkladem a nebýt vylučovaný," dodal Gudas.

Pochválil spoluhráče z Philadelphie Voráčka, který i přesto, že v noci cestoval k porodu syna Matěje do Uherského Hradiště, zápas rozhodl čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí. "Super. Střílelo mu to, byl to jeho den. Nijak zvlášť ale slavit nebudeme, v pátek máme Italy. Maximálně si dáme pivo na pokoji," dodal Gudas.