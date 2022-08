ND zahájilo 140. sezonu a ocenilo několik umělců

Praha - Do Síně slávy Národního divadla (ND) byla dnes při slavnostním zahájení 140. sezony uvedena tanečnice Hana Vláčilová. Letošní Cenu generálního ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let získala první sólistka Baletu Irina Burduja, herečka Anna Fialová a operní pěvkyně Arnheidur Eiríksdóttir. Ceny se předávaly tradičně v historické budově ND na setkání vedení s členy souborů a dalšími zaměstnanci a za účasti ministra kultury Martina Baxy (ODS).

Národní divadlo pro divadelní sezonu 2022/2023 připravuje 19 premiér. S novou sezonou přichází částečná proměna uměleckého managementu Národního divadla. Novými uměleckými řediteli Činohry se stávají Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Novým hudebním ředitelem Opery Národního divadla se stává Robert Jindra.

Novým hudebním ředitelem Státní opery se stává Andrij Jurkevyč. Narodil se ve Zborově na Ukrajině, v roce 1999 absolvoval studium dirigování orchestru na Národní hudební akademii Mykoly Lysenka ve Lvově pod vedením Jurije Luciva. Následně se zdokonaloval u Jacka Kaspszyka v Národní opeře ve Varšavě, na Hudební akademii Chigiana v Sieně u Gianluigiho Gelmettiho, u Donata Renzettiho v Pescaře a u Alberta Zeddy v Pesaru.

Od roku 1996 je rezidenčním dirigentem Lvovské národní opery, v roce 2002 přesídlil do Itálie. Hostoval v mnoha divadlech, například ve Vídeňské státní opeře, Státní opeře Berlín, Německé opeře Berlín, Bavorské státní opeře Mnichov, Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu, Vlámské opeře, Gran Teatre del Liceu v Barceloně, Teatro Real v Madridu, v operních domech ve Stuttgartu, Düsseldorfu, Drážďanech, Kolíně nad Rýnem, Curychu, St. Gallenu či Budapešti. Byl hudebním ředitelem Národní opery v Oděse, Národní opery ve Varšavě či Moldavského národního divadla opery a baletu. Je držitelem titulů čestný umělec Ukrajiny a Moldavska. Ve Státní opeře v Praze se poprvé představil v květnu 2022 při představení Verdiho opery La traviata.

Národní divadlo připravuje opět zahájení sezony pro veřejnost, které bude 1. září na Střeleckém ostrově od 14:00. Diváci se mohou těšit na tvůrčí dílny, taneční i pěvecká vystoupení umělců napříč soubory, besedy s umělci, fotokoutek nebo bazar, do kterého věnovali oblečení umělci ND. Hrát bude kapela Základní kameny úrazu, ve které vystupují členové souboru Činohry.