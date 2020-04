ND vrátilo za lístky 20 mil. Kč, dalších 900 si ale lidé koupili

Praha - Národní divadlo od zavedení opatření proti šíření koronaviru stornovalo 29.697 vstupenek. Za zrušená představení všech souborů do konce března na vstupném vrátilo 20,4 milionu korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí ND Tomáš Staněk. Od vyhlášení mimořádné situace 10. března se naopak prodalo 923 vstupenek za 553.028 korun na představení, která se mají konat od Velikonoc do srpna.

Umělečtí pracovníci ND se věnují domácí přípravě - herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci jsou v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov. Jak to nouzový stav a bezpečnostní pokyny umožňují, pokračují podle Staňka rekonstrukce a údržbové práce. "Desítky diváků nás kontaktují, že vstupné za zrušená představení nechtějí vrátit. Podpořit divadlo lze prostřednictvím sbírkového účtu Národního divadla," doplnil.

Členové Baletu ND se sloganem Protančíme tím připravují videa - například spot, ve kterém zachytili svou domácí přípravu. Tento spot vidělo na facebooku doposud 729.000 lidí, uvedl mluvčí. Na sociálních sítích plánují spustit online tréninky a připravuje se velikonoční přímý přenos baletního gala z Národního divadla s názvem Protančíme tím.

Činohra ND sice na rozdíl od jiných tuzemských scén nezareagovala na nově nastolený režim karantény tím, že by přehrávala své inscenace online. Nešlo by to už proto, kolik lidí jednotlivá představení obstarává, ani proto, že jsou režírovány na prostor velkého jeviště, který podomácku spíchnuté improvizované video nedokáže obsáhnout, vysvětlil mluvčí. Členové činohry se rozhodli vytvářet pro diváky v neobvyklých podmínkách nový obsah.

Několikrát denně zásobují svůj kanál na Youtube i svůj profil na facebooku videopříspěvky, začali fotografickou výzvou herců za nošení roušek. Divadlo připravuje i Karanténní chvilku poezie, kde si mohou diváci poslechnout třeba Igora Orozoviče, jak čte svého oblíbeného básníka J. H. Krchovského, v přípravě je také Holanova Noc s Hamletem v podání Roberta Mikluše.

Opera ND bude mít ve svém programu v následujících týdnech a měsících výrazné změny. Některé premiéry budou posunuty, několik jich bude ale i zrušeno, zatím se řeší, které. Ke konci března spustila první česká operní scéna svou komunikační kampaň s názvem Opera nám prozpívá. Účty sociálních sítí souboru i celého ND se plní pozdravy od umělců - od fotografií z nouzového režimu po téměř umělecká videa se vzkazy divákům a milovníkům opery.