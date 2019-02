Praha - Národní divadlo (ND) v Praze pro divadelní sezonu 2019/2020 připravilo dvě desítky premiér. Na repertoáru zůstává 71 titulů. Po generální rekonstrukci se 5. ledna 2020 otevře Státní opera. Divákům se poprvé představí slavnostním operním gala přesně 132 let od prvního otevření v roce 1888. ND pro tuto příležitost připravuje program, který provede nejslavnějšími kapitolami Státní opery. Novináře o tom dnes informoval ředitel ND Jan Burian.

První novou produkcí ve Státní opeře budou v listopadu 2020 Mistři pěvci norimberští. Právě tato opera Richarda Wagnera byla poprvé uvedena v její historické budově v roce 1888. Režie se ujme Keith Warner a dirigentské taktovky Steffens. V roli Hanse Sachse vystoupí švédský pěvec John Lundgren.

Loni divadla v celé republice navštívilo 5,9 milionu diváků. Nejnavštěvovanější scénou je pražské ND, v jehož hledištích usedlo více než 500.000 lidí. V roce 2018 soubory Baletu, Činohry, Opery a Laterny magiky odehrály celkem 1010 vlastních představení oproti 1025 v roce 2017. Na tržbách ND získalo 244,616.500 korun, předloni 250,905.800 korun. Průměrná návštěvnost roku 2018 byla 78 procent, o rok dříve 76 procent.