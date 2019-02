Praha - Dvě desítky nových inscenací připravuje pro příští sezonu Národní divadlo. Činohra uvede sedm premiér, budou mezi nimi Dostojevského Idiot nebo inscenace Oběd u Wittgensteina rakouského buřiče Thomase Bernharda. Po generální rekonstrukci se 5. ledna 2020 otevře Státní opera. Operní soubor chystá šest premiér. Do Národního divadla loni přišlo půl milionu diváků. Novináře o programu nadcházející sezony informovalo vedení první české scény.

Třetí ze souborů Národního divadla, tedy baletní, připravuje čtyři premiéry. První bude avantgardní dílo Jiřího Kyliána Gods and Dogs. V září 2019 s ním soubor pojede do jihokorejského Soulu a tuto choreografii zatančí s Korejským národním baletem. V listopadu naopak Korejský národní balet zatančí v Praze jinou Kyliánovu choreografii Forgotten Land.

Ředitel ND Jan Burian uvedl, že Národní divadlo je nejnavštěvovanější českou scénou, v jeho hledištích loni usedlo více než 500.000 lidí. Divadla v celé republice navštívilo 5,9 milionu diváků. Ve zlaté kapličce tedy byla skoro celá desetina z nich a utratila tam 245 milionů korun.

Na repertoáru ND aktuálně je sedm desítek titulů. Činohru pátým rokem vede jako umělecký šéf Daniel Špinar, kterému Burian prodloužil o další tři roky. Sezonu v září tradičně zahájí festival Pražské křižovatky. Ve Stavovském divadle jako první novinku uvedou 7. listopadu 2019 hru Thomase Bernharda Oběd u Wittgensteina ve Špinarově režii. Hra se zabývá analýzou vztahů sourozenecké trojice. Špinar bude režírovat i Dostojevského Idiota s premiérou 4. června 2020. V březnu Stavovské divadlo uvede provokativní inscenaci francouzského autora Vincenta Macaigna Stát jsem já, jehož dějištěm je jisté království a postavami figury nápadně připomínající dnešní politiky.

Na Nové scéně Národního divadla budou pokračovat v linii českých premiér a autorských projektů. Poprvé zde bude 4. listopadu 2019 uveden Kosmos polského prozaika Witolda Gombrowicze a poprvé bude v ND pracovat umělecký šéf brněnského HaDivadla Ivan Buraj.

Opera ND a Státní opery má nového šéfa. Per Boy Hansen slibuje začlenit pražskou operu do evropské operní "ligy mistrů". Opera ND přichází v příští sezoně se čtveřicí premiér. Premiéra české opery méně známého českého skladatele Jaromíra Weinbergera Švanda dudák se uskuteční 28. května 2020. Toto dílo dosáhlo ve své době nečekaného ohlasu a slavilo úspěchy dokonce v newyorské Metropolitní opeře.

Ve Stavovském divadle připraví Soubor Státní opery poslední inscenaci mimo svou domovskou scénu. Bude to 3. října 2019 česká premiéra Štědrinova odvážného operního díla Lolita podle slavného Nabokovova románu. První novou produkcí ve Státní opeře budou Mistři pěvci norimberští. Právě tato opera Richarda Wagnera byla poprvé uvedena v její historické budově v roce 1888.