NBÚ zahájil řízení s Hradem kvůli utajovaným Zemanovým žádostem k abolici

Praha - Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) zahájil správní řízení s Kanceláří prezidenta republiky (KPR), uvedla dnes Česká televize (ČT). Zjišťuje v něm, zda nebyly neoprávněně v utajovaném režimu vedeny dopisy bývalého prezidenta Miloše Zemana, které se týkaly možné abolice jeho spolupracovníků. Za neoprávněné utajování informací hrozí KPR pokuta až 300.000 korun.

Deník N v lednu napsal, že Zeman loni požádal premiéra Petra Fialu (ODS) o spolupodpis abolice, která by znemožnila zahájit případná stíhání v kauzách skartace vrbětické zprávy a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad. Premiér mu ale nevyhověl. Zeman poté uvedl, že Fialu o nic takového nežádal. Server Seznam Zprávy v únoru napsal, že KPR vede dokumenty ohledně abolice v tajném režimu. Vládní Piráti pak požádali NBÚ o posouzení, zda Hrad vede dokumenty v tajném režimu oprávněně.

Mluvčí NBÚ Jaromír Kadlec ČT řekl, že NBÚ po zhodnocení zjištěných skutečností dospěl k závěru, že se prezidentská kancelář mohla dopustit přestupku. Stalo by se tak tím, že by utajoval dokumenty, které mezi utajované podle zákonných pravidel nepatří a jejich zveřejnění by nepoškodilo zájmy ČR. "Z tohoto důvodu NBÚ v dané věci zahájil (…) řízení o uvedeném přestupku," uvedl Kadlec

Pražský hrad na dotaz ČT uvedl, že s NBÚ v této kauze intenzivně spolupracuje. "KPR je nadále připravena poskytnout i v rámci správního řízení maximální možnou součinnost včetně vyžádaných dokladů. Až do pravomocného ukončení správního řízení se není možné ve věci detailněji vyjadřovat," napsalo tiskové oddělení Hradu. Na dotaz ČTK Hrad doplnil, že od samého počátku nynější administrativy prezidenta Petra Pavla se touto záležitostí aktivně zabývá a s NBÚ intenzivně spolupracuje.