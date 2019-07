NBC zveřejnila video, jak Trump hostí obviněného Epsteina

Washington - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že s finančníkem Jeffreym Epsteinem, kterého čeká soud kvůli sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek, žádní kamarádi nebyli. Televize NBC ale ve svém archivu nalezla video z roku 1992, na kterém Trump hostí Epsteina ve svém floridském sídle Mar-a-Lago a očividně s ním rozpráví o půvabech přítomných žen.

"Znal jsem ho jako každý v Palm Beach," řekl před týdnem Trump o Epsteinovi s odkazem na město Palm Beach, kde leží Trumpova i Epsteinova rezidence. "Jeho fanoušek jsem nebyl," dodal prezident.

Už během prezidentské kandidatury v roce 2016 čelil kritice, že se s Epsteinem kamarádil. Trumpův právní zástupce Alan Garten to tehdy odmítl a prohlásil, že žádné přátelství to nebylo. V roce 2002 ale Trump v rozhovoru s magazínem New York prohlásil, že Epsteina zná 15 let a že je to báječný člověk. "Je s ním hodně legrace. Také se říká, že má rád krásné ženy jako já," řekl tehdy Trump s odkazem na to, že tyto ženy jsou mladé.

Na videu z listopadu 1992, které NBC našla ve svém archivu, Trump v Mar-a-Lago vítá Epsteina. Spolu pak hovoří a sledují tančící dívky. V určitý okamžik se Trump k Epsteinovi nakloní, ukazuje na parket k ženám a něco mu sděluje. "Koukni na ni, na tu vzadu. To je kočka," řekl podle NBC Trump Epsteinovi.

Televize poznamenala, že je obtížné určit, co si přesně říkají, ale tímto citátem si je jistá. Obsah pokračování rozhovoru, po kterém jde Epstein se smíchem do kolen, už televize neupřesnila.

Trump také Epsteina upozornil na kamery a řekl mu, že to je NBC. Ta v Mar-a-Lago natáčela pořad o životním stylu tehdy čerstvě rozvedeného Trumpa, který si do rezidence pozval tým roztleskávaček týmu Buffalo Bills.

Epstein, který se vedle Trumpa stýkal i s někdejším demokratickým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem, byl už v roce 2008 v rámci dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Odpykal si z nich 13 měsíců s tím, že mohl ve dne pracovat ve své kanceláři a ve věznici jen přespávat. Floridským prokurátorem byl Alexander Acosta, který v Trumpově vládě zastával funkci ministra práce. Minulý týden Acosta v reakci na Epsteinův případ rezignoval.