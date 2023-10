NBC News: USA chtějí koridor do Egypta pro civilisty z Pásma Gazy

Washington - Spojené státy chtějí podle televize NBC News vytvořit koridor, který by civilistům z Pásma Gazy umožnil odejít do Egypta, a vyhnout se tak nebezpečí, které jim v Gaze hrozí. Izrael na pásmo, v němž žije 2,3 milionu lidí, útočí v reakci na víkendové masakry spáchané palestinským radikálním hnutím Hamás.

Podle americké televize administrativa prezidenta Joeho Bidena o plánu jedná s několika dalšími státy. Cílem je zabránit masovému umírání civilistů, kteří se v Gaze, jež je rozlohou o poznání menší než Praha, náletům často jen těžko mohou vyhnout.

Zatím při izraelské odvetě za útok Hamásu, který si vyžádal na 1200 životů, zemřelo přes 900 lidí, včetně stovek dětí.

Jak přesně by evakuace civilistů mohla vypadat, a jak by se zabránilo tomu, aby Gazu neopustili také extrémisté z Hamásu, NBC News zatím neuvedla. Poznamenala ale, že Biden v úterním telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který podle všeho chystá pozemní útok na Gazu, apeloval na to, aby se snažil co nejvíce omezit počet civilistů, kteří umírají.