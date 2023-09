NBC News: Biden slíbil Zelenskému, že USA dodají Ukrajině střely ATACMS

Washington - Prezident Joe Biden slíbil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému, že Spojené státy pošlou Ukrajině malý počet taktických balistických střel ATACMS, které mají dolet kolem 300 kilometrů, uvedla dnes televize NBC News s odvoláním na tři informované americké činitele a jednoho úředníka z Kongresu. Kdy Biden poskytnutí střel ATACMS Kyjevu oficiálně oznámí, není jasné. Zelenskyj navštívil amerického prezidenta v Bílém domě ve čtvrtek. Pentagon na dnešní žádost agentury Reuters o komentář dosud nereagoval.

Kyjev opakovaně Bidenovu administrativu žádal o střely ATACMS, které by mu pomohly zasahovat zásobovací trasy, železnice a ruská stanoviště v Ruskem okupovaných částech Ukrajiny. Bílý dům ale záměr poslat tento typ střel na Ukrajinu během Zelenského čtvrteční návštěvy Washingtonu neoznámil, ačkoliv představil další balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 325 milionů dolarů (7,4 miliardy Kč).

První americké tanky M1 Abrams podle Bidena dostanou Ukrajinci už příští týden. Zelenskyj za další americkou vojenskou pomoc děkoval se slovy, že "to je přesně to, co naši vojáci teď potřebují".

Zdroje televize NBC News nesdělily, kdy budou střely ATACMS na Ukrajinu dodány ani kdy Spojené státy oficiální oznámí, že je tam pošlou. Podle zdrojů z Pentagonu nemají Američané ve skladech přebytek střel ATACMS. Někteří politici ve Washingtonu s jejich poskytnutím Ukrajině nesouhlasí a argumentují obavami z rozšíření války. Zdroj z Kongresu řekl NBC News, že se stále diskutuje o typu a konkrétním počtu střel. Dodal, že východoevropské státy již Ukrajině poskytly mnoho zbraní ze svých zásob.