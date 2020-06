NBA se znovu rozběhne losangeleským derby

New York - Restart basketbalové NBA obstarají ve čtvrtek 30. července losangeleské derby Lakers - Clippers a zápas New Orleans - Utah. Nový rozpis soutěže, do které po koronavirové pauze zasáhne už jen 22 z 30 týmů, zveřejnilo v pátek vedení zámořské ligy. Zápasy se budou hrát v uzavřeném sportovním komplexu Disney Worldu na Floridě.

NBA pokračuje v přípravách obnovení soutěže, přestože testování odhalilo u 16 ze zhruba tří stovek hráčů koronavirus. Navíc na Floridě se v posledních dnech zdravotní situace zhoršila. V pátek tam bylo hlášeno 9000 nových případů nákazy koronavirem.

"Víme, že covid-19 tu s námi v dohledné budoucnosti bude a nemáme jinou možnost než se naučit s tím virem žít. V současnosti nejsou žádné varianty bez rizika," řekl v pátek komisionář NBA Adam Silver.

Připustil, že ligu nepůjde před koronavirem stoprocentně ochránit. "Máme připravenou uzavřenou síť, a přestože není nepropustná, chrání nás před nákazou zvenčí. Takový je alespoň ten model. Proto se tady v Orlandu stále cítíme v pohodě," prohlásil šéf soutěže, která se zastavila 11. března.

Všichni zúčastnění půjdou od 7. července na Floridě do karantény a budou se řídit hygienickými a bezpečnostními pravidly. Manuál má 113 stran. Například personál v hotelích, kde budou týmy ubytovány, však nebude pravidelně testován.

Zkrácená základní část NBA skončí 14. srpna, play off odstartuje o tři dny později. Finále má začít 30. září a případný sedmý zápas by se hrál 13. října. Jediný český hráč v NBA Tomáš Satoranský s Chicagem už do této sezony nezasáhne.