NBA i NHL zatím počítají přes přerušení soutěží s dohráním sezony

New York - Šéfové NHL Gary Bettman a NBA Adam Silver doufají přes přerušení obou zámořských soutěží v uklidnění situace a dohrání sezony. NBA byla v reakci na šíření koronaviru zastavena jako první z obou zámořských lig ve středu během rozehraného programu, kdy se odehrála jen čtyři utkání ze šesti, NHL ji následovala ve čtvrtek. Silver s Bettmanem ale zároveň připustili, že nelze odhadovat, jak dlouhá vyhlášená přestávka bude.

Hráči v NBA včetně jediného českého zástupce Tomáše Satoranského z Chicaga si budou muset na další zápasové vystoupení nejspíš počkat přinejmenším měsíc. "Velmi pravděpodobně bude tato přestávka trvat minimálně 30 dnů. Nemáme dostatek informací na to, abychom mohli být v tomto ohledu přesnější," připustil ve čtvrtek Silver.

Přes víru v dohrání ročníku zůstává ale sedmapadesátiletý komisionář basketbalové ligy realistou. "Zda je možné, že sezona zůstane nedohraná? Samozřejmě, že i to je možné. Opravdu nevím více, v tuto chvíli můžeme jen čekat. I kdybychom zastavili ligu na měsíc, i kdyby to trvalo šest týdnů... Bylo by zatím předčasné tvrdit, že už jsme sezonu ztratili," řekl Silver.

Majitelé očekávají, že právě za měsíc bude Silver vyhodnocovat situaci. Pokud - a případně kdy - by se mohlo začít znovu hrát, bude záležet na rozsahu dopadu koronaviru. A stejně tak na schopnosti ligy zajistit pro zápasy bezpečné prostředí, i kdyby to mělo obnášet variantu prázdných hledišť. "Upřímně řečeno je ale opravdu příliš brzy na to, abychom tohle více rozebírali a něco k tomu říkali," konstatoval Silver.

NBA požádala hráče, ať zůstanou v oblasti působnosti svých týmů, i když třeba jejich rodiny žijí jinde a není možné společně trénovat. Mají zůstat doma co nejdéle, jak je to jen možné, a udržovat kontakt s týmovými lékaři.

Signálem pro přerušení NBA byl pozitivní test na koronavirus u Rudyho Goberta. Následně se objevila stejná diagnóza i u jeho spoluhráče z Utahu Donovana Mitchella. Týmy, které byly soupeři Jazz za posledních deset dnů, by měly zůstat v karanténě. Od 2. března hrál Utah s Clevelandem, New Yorkem, Bostonem, Detroitem a Torontem.

Pozastavení NHL bylo reakcí právě na situaci v NBA, přestože v nejlepší hokejové lize světa dosud nikdo pozitivně testován na koronavirus nebyl. "Když se pozitivní test objevil v NBA a museli zrušit zápas, bylo tím pro mě všechno jasné. Při tom počtu, kolik nás je v hokeji, jsme věděli, že jakmile by byl testován pozitivně nějaký hráč, všechno by se tím změnilo," vysvětlil Bettman, proč NHL pozastavil.

"Rozhodl jsem se, že bude lepší tomu všemu předejít a nečekat do chvíle, až bude mít jeden z našich hráčů také pozitivní test, protože je s velkou pravděpodobností zřejmé, že bychom bez toho sotva prošli zbytkem sezony až na její konec," uvedl Bettman. "Poslali jsme proto všechny domů, požádali je, ať se nějakou dobu drží v karanténě, a budeme i nadále vývoj ohledně koronaviru sledovat."

Zdůraznil, že NHL má nyní přestávku a sezona zatím není zrušena. "Naše víra a očekávání jsou takové, že jakmile se věci vrátí do normálu a bude to bezpečné, budeme se moci vrátit zpátky k hokeji, dokončit sezonu a nakonec někoho ocenit i Stanley Cupem," prohlásil Bettman.

Na otázku, kdy to bude a jak daleko do léta by mohla NHL zajít s posunem celého harmonogramu, se mu těžko odpovídalo. "Na to v tuto chvíli ani nelze odpovědět. Je to něco, čím se nyní společně s mými spolupracovníky denně zabýváme. Bude to mít nějaký vývoj, budeme zvažovat všechny možné situace a vše, co můžeme dělat. Věřím, že se vrátíme do normálního režimu, a to nejen v NHL a všech dalších sportech," uvedl Bettman.