Názory ředitelů na možnost testování učitelů se různí

Praha - Názory ředitelů škol na to, že by se učitelé v první polovině prosince a v lednu mohli nechat otestovat na koronavirus, nejsou jednoznačné. Například Asociace ředitelů základních škol by to podle svého předsedy Michala Černého uvítala. Naopak podle šéfky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by mělo smysl testovat spíš děti, které mají covid-19 často bez příznaků. Spokojená je s tím, že by testování učitelů nebylo povinné. Další ředitelky by proti testování nic neměly, rozhodnout by se podle nich měl ale každý učitel sám. Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK.

O tom, že by učitelé měli dostat možnost nechat se zdarma otestovat na koronavirus, se v rozhovorech pro server SeznamZprávy.cz a Mladou frontu Dnes zmínil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Schválit to ještě musí vláda. Antigenní testy pro učitele by se podle Blatného měly zaplatit ze zdravotního pojištění. "Slibujeme si od toho, že z populace pedagogů vybereme ty, kteří se nakazili, aniž o tom třeba ví, a půjdou do karantény," uvedl. Testování učitelů je podle něj jedním ze způsobů, jak snížit riziko, že vznikne příliš brzy třetí vlna koronaviru.

"My to jednoznačně vítáme a podporujeme. Reakce učitelů jsou buď neutrální, nebo pozitivní," uvedl šéf Asociace ředitelů základních škol. Podle něj je to dobrá zpráva zejména pro starší učitele. "Berou to jako, že se budou cítit bezpečněji," řekl.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií je ale testování pedagogů spíš zbytečné. "Myslím si, že učitelé nejsou skupina, která by byla bezpříznaková. Jestli má učitel nějaké příznaky, tak určitě zůstává doma, nebo jde k lékaři, nebo si jde nechat udělat test," řekla. Je ráda, že by testování nebylo povinné, jak se původně zvažovalo. Pokud existuje obava, že by se ve školách mohla šířit nákaza, tak by podle ní dávalo větší smysl testovat žáky, kteří mívají covid-19 bez příznaků. "Tam si ale myslím, že je zase problém s tím, zda by to rodiče povolili," dodala.

Naopak ředitelka Gymnázia Voděradská v Praze 10 Jitka Fišerová dnes ČTK řekla, že by nepovinné testování pro učitele považovala za dobrou možnost. "Myslím si, že by to možná nebylo úplně špatné, že by věděli, jestli jsou zdraví, nebo nejsou," uvedla. Sama by to nechala čistě na rozhodnutí jednotlivých pedagogů. "Já jako ředitelka nikoho nutit nemohu," dodala.

Podobně se vyjádřila i ředitelka Gymnázia Arabská v Praze 6 Zdeňka Hamhalterová. "Já si myslím, že bych s tím neměla problém nechat se otestovat," uvedla. Podle ní to někomu může pomoct i psychicky, pokud má pocit, že prodělal lehčí formu nemoci. Podotkla, že je otázka, zda by pak nebyly smysluplnější testy na protilátky.

K testování by měla být podle Blatného využita odběrová místa nemocnic páteřní sítě. Antigenní testy by měly nemocnice nakoupit samy, podobně jako jiné zdravotnické prostředky. Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je levnější, ale méně spolehlivé než běžné testy PCR.