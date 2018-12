Berlín - Více než čtyři stovky německých pravicových extremistů jsou na svobodě přes to, že na ně byl vydán zatykač. Policie totiž neví, kde se hledaní radikálové nachází. S odvoláním na data, které na dotaz poslankyně strany opoziční strany Levice poskytla německá vláda, o tom dnes informoval list Neue Osnabrücker Zeitung. Zhruba tři desítky hledaných extremistů utekly podle úřadů do zahraničí, hlavně do Česka, Polska a Rakouska.

Podle údajů německé vlády policie navzdory vydanému zatykači v současnosti marně pátrá po 467 pravicových extremistech. Počet hledaných radikálů ovšem meziročně klesl. Na konci loňského září pátrali policisté na základě zatykače po 501 pravicových radikálech, kteří se dopustili trestného činu. V roce 2014 takových hledaných bylo 253.

Z více než čtyř stovek hledaných se podle vládních údajů 32 pravicových extremistů skrývá nejspíš v sousedních zemích, především Rakousku, Polsku a Česku.

Nejznámějším případem, kdy se dařilo neonacistům dlouhodobě skrývat před německými úřady, je případ členů skupiny Národněsocialistické podzemí (NSU), kteří se ukrývali od konce devadesátých let. V letech 2000 až 2007 Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt a Beate Zschäpeová spáchali deset převážně rasově motivovaných vražd a další trestné činy včetně ozbrojených loupeží. Muži později spáchali sebevraždu, Zschäpeová dostala nedávno trest doživotí.