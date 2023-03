Návštěvu Tchaj-wanu Pavel neplánuje, možná se setká neformálně s prezidentkou

Ostrava - Prezident Petr Pavel neplánuje návštěvu Tchaj-Wanu. Znamenalo by to podle něj zbytečné ohrožení obchodních vztahů s Čínou a zájmů českých firem. Na druhou stranu ale nevyloučil setkání s tchaj-wanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen na neformální úrovni. Řekl to dnes v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, kde se v tělocvičně setkal a besedoval s tamními studenty během svého dvoudenního pobytu v Moravskoslezském kraji.

"Jedna věc je, když na Tchaj-wan jedou zástupci Parlamentu. Tak jak tam před časem byl předseda Senátu (Miloš Vystrčil; ODS) a nyní tam je předsedkyně Poslanecké sněmovny (Markéta Pekarová Adamová; TOP 09). Tato úroveň je Čínou vnímána jinak než státní návštěvy na nejvyšší úrovni," uvedl prezident na dotaz studenta s tím, že i proto tam nejvyšší představitelé většiny zemí často nejezdí. "Cesta prezidenta by jistě vyvolala větší negativní reakci. Nebylo by rozumné vystavovat riziku obchodní vztahy a ohrozit tak české firmy," dodal Pavel.

Nic mu ale podle něj nebrání setkání s tchaj-wanskou prezidentkou na neformální úrovni. "Například při příležitosti některé mezinárodní akce s nejvyššími státníky. Na okraji akce, kde se sejde více hlav států," uvedl Pavel.

Podle něj je možné, že podpora Tchaj-wanu bude časem znamenat embargo Číny na české zboží, jak to před časem udělala Čína Litvě. "Takové riziko hrozí. Všichni naši politici se ale drží politiky jedné Číny. Nikdo z nich nezpochybňuje územní celistvost Číny. Vnímáme ji i tak, jak byla nastavena původně, ale Čína ji už tak dnes vnímat nechce. A to, že je jedna Čína, ale dva systémy. Musíme se chovat suverénně. Tedy nezpochybňujeme jejich politiku, ale zároveň si vyhrazujeme právo mít vztahy s kým chceme," uvedl Pavel.

Tchaj-wan, který má demokratické zřízení, se považuje za samostatný stát, kdežto Čína jej pokládá za součást svého území. Čína sleduje návštěvy zahraničních činitelů na ostrově s velkou nelibostí. Česká republika a Tchaj-wan neudržují oficiální diplomatické vztahy, ale v řadě oblastí obě země spolupracují.

Pavel se dnes při debatě se studenty zmínil také o sociální síti TikTok či jiných platformách z Číny, které podle něj mohou být bezpečnostním rizikem. "Čína má ve své legislativě, že všechny firmy, ať jsou státní či privátní, musejí poskytovat určité informace vládě. Tedy i zpravodajským službám. Když si představíme, jaký režim Čína představuje, když budeme vnímat, že Číně jde o globální dominanci podle jejich pravidel a ne na základě nějakých kompromisů, tak bych byl opatrný ke všem platformám, které pocházejí z Číny," řekl prezident.

Mateřskou společností sítě TikTok je čínská technologická firma ByteDance, která má ve své řídicí struktuře také výbor složený z členů čínské komunistické strany. USA a další země se obávají, že TikTok poskytuje data od uživatelů čínské komunistické straně a cenzuruje obsah. Šéf TikToku Shou Zi Chew to minulý týden odmítl. Čínský zákon z roku 2017 vyžaduje, aby společnosti poskytovaly vládě veškeré osobní údaje důležité pro národní bezpečnost země. Neexistují důkazy o tom, že by TikTok takové údaje čínským úřadům předal. Řada zemí už zakázala TikTok na služebních zařízeních, v Česku zakázala používat TikTok například Sněmovna na všech svých zařízeních a doporučila smazat tuto aplikaci i ze soukromých přístrojů.