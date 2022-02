Návštěvu Sněmovny k rozpočtu využil Zeman i ke zdravicím s poslanci

Praha - Prezident Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně dnes zhruba půl hodiny hovořil k návrhu státního rozpočtu. Po příjezdu jej přivítala předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Návštěvu využil i ke krátkým zdravicím s některými poslanci, převažovali mezi nimi zákonodárci opozičního hnutí ANO. Hlava státu se vyjádřila k návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který počítá se schodkem 280 miliard korun. Při odjezdu ze Sněmovny novinářům Zeman řekl, že se snažil svým vystoupením na plénu rozpočet drobně vylepšit.

Poslancům rozpočet předložila koaliční vláda Petra Fialy (ODS), která chtěla proti předchozímu návrhu kabinetu Andreje Babiše (ANO) snížit výdaje i schodek. Poslanci budou v úvodním kole schvalovat příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání.

Zeman i v minulosti do Sněmovny chodil při příležitosti prvního čtení návrhu rozpočtu. I dnes tradičně se mimo jiné přimlouval se za rušení daňových výjimek, které by podle něj přineslo miliardy navíc do státního rozpočtu. Kladl důraz na dostatečný objem peněz na investice. Vládní návrh rozpočtu nepovažuje za protiinflační, ale proinflační. Není podle prezidenta ani prorůstový.

Zemanova návštěva dolní komory trvala hodinu. Při příjezdu předal Pekarové Adamové kytici. Krátce před 10:00 prezident seděl před jednacím sálem na vozíku a asi deset minut hovořil mimo jiné s bývalým premiérem Andrejem Babišem, dřívějším šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem, poslankyní Helenou Válkovou (všichni ANO), předsedou SPD Tomiem Okamurou či s členy bývalé vlády Alenou Schillerovou (ANO), Klárou Dostálovou (za ANO) nebo Karlem Havlíčkem (ANO). Poslední dva jmenovaní si s hlavou státu tykali. Poté, co ukončil svůj projev na plénu premiér Fiala, také on hovořil se Zemanem. Rukou mu potřásl též ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Prezident mimo jiné zmínil, že občas zkouší chodit s holí.

Oproti dřívějším letům, kdy pravidelně po projevu na plénu Zeman navštěvoval tehdejšího předsedu Sněmovny Vondráčka v jeho přilehlé kanceláři, dnes tuto zastávku vynechal. Pekarová Adamová ho doprovodila mezi novináře, kde svou návštěvu zakončil.

Pekarová Adamová měla na černých šatech během prezidentovy návštěvy stužku v barvách Ukrajiny, podobně demonstrovali podporu Ukrajině v napjatých vztazích s Ruskem i další poslanci. "Ukrajinskými stuhami jasně vzkazujeme prezidentovi, že odmítáme jeho vazalský postoj k Rusku!" uvedl k tomu na sociálních sítích poslanec KDU-ČSL Šimon Heller.

Česko hospodaří od ledna v rozpočtovém provizoriu. Vzhledem k tomu, že vládní koalice složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, PIrátů a STAN má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, dá se očekávat, že svůj první státní rozpočet prosadí. Už ve středu doporučil sněmovní rozpočtový výbor Sněmovně schválit základní parametry rozpočtu.

Pokud Sněmovna v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání, už tyto údaje nebude moci měnit. Poslanci a výbory budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. Rozpočet počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy.