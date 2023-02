Návštěvnost skiareálů byla o víkendu vysoká, přibylo také úrazů

Praha - České lyžařské areály mají za sebou další povedený víkend. Návštěvnost byla opět vysoká, na svazích i ve stopách byly tisíce lyžařů, zájem byl o lyžařské školy. Projevil se mimo jiné první týden jarních prázdnin. Lákaly také dobré sněhové podmínky i slunečné počasí v uplynulém týdnu. Přibylo ale také úrazů. O víkendu se počasí zhoršilo. V nadcházejícím týdnu se má podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu oteplit bude většinou zataženo.

V Krušných horách byla návštěvnost srovnatelná se zatím nejlepším týdnem, který byl okolo vánočních svátků. Vedle školního volna v Česku se projevilo i to, že prázdniny jsou také v některých částech Německa. Čeká se i na prázdninové návštěvníky z Nizozemska. Areály jsou většinou kompletně v provozu. Kvůli částečnému oteplení sice na Klínovci dočasně zastavili zasněžování, ale nedostatek sněhu nebo zhoršení podmínek nehrozí.

Asi nejlepší týden zimy mají za sebou areály na západní Šumavě. Po rozpačitém začátku sezony se tam naplno dočkali i milovníci běžeckého lyžování. Všechny hlavní tratě na Železnorudsku jsou upravené a dobře sjízdné pro oba způsoby běhu. Na Špičáku byla návštěvnost velmi pěkná, první turnus jarních prázdnin už byl znát, navíc podmínky byly ideální. Každý den tohoto týdne tak na Špičáku lyžovalo vždy 1500 až 1700 lidí.

Naopak na severu Čech byl zájem lyžařů o něco nižší než před týdnem. Vedle horšího počasí se na sjezdovkách v Bedřichově v Jizerských horách projevil také závod běžkařů Jizerská 50, na který dorazilo několik tisíc závodníků a dopravně byl přístup do obce omezen. Podle ředitele skiareálu v Rokytnici nad Jizerou mohla dnes některé lyžaře odradit i námraza na silnicích. Na Ještědu bylo dnes 900 lyžařů, v předchozích dnech až 2000 denně.

Zástupci jesenických skiareálů si víkend pochvalovali. "Obleva je jen mírná, nic hrozného, sněhu je dostatek. Je vidět, že jsou jarní prázdniny, i přes týden je větší obsazenost," uvedl Rostislav Procházka z lyžařského střediska v Branné na Šumpersku. Také ve Zlínském kraji byl zájem velký, a to i o doprovodné služby, jako jsou půjčovny lyžařského vybavení nebo lyžařské školy. Právě poptávka po lyžařský školách byla vysoká i v jiných částech Česka, například ve středních Čechách zájem převyšoval kapacity instruktorů.

Tisíce lyžařů tradičně mířily do Krkonoš. V největším tamním středisku Špindlerův Mlýn o víkendu lyžovalo asi 10.000 lidí, ve SkiResortu Černá hora - Pec to bylo 18.000 lidí. V oba víkendové dny turisté a lyžaři zcela zaplnili parkoviště u Šerlichu na hřebeni Orlických hor. Policie dopravu řídila tak, aby zůstala průjezdná silnice z Deštného v Orlických horách přes Šerlich do Orlického Záhoří.

S prvním týdnem jarních prázdnin přibylo v horách také úrazů. Třeba v Krkonoších horská služba zaznamenala nárůst o čtvrtinu na zhruba 250 úrazů týdně. Převažují úrazy na sjezdovkách, některé byly komplikované a musela zasahovat i rychlá záchranná služba. Desítky zranění ošetřili i záchranáři v Beskydech, třikrát musel pro zraněného vrtulník. Více práce měla rovněž horská služba v Jeseníkách.