Návštěvnost Matějské pouti v Praze je první den asi kvůli horšímu počasí nižší

Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala 5. března 2022 tradiční Matějská pouť, která potrvá do 18. dubna.

Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala 5. března 2022 tradiční Matějská pouť, která potrvá do 18. dubna. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Matějskou pouť, která dnes začala na pražském Výstavišti, do 15:00 navštívilo zhruba tisíc lidí. Eva Kočková ČTK za provozovatele řekla, že návštěvnost je nižší než při otevíracích dnech v minulosti, což je dáno horším počasím. Pouť se letos koná po roční pauze, loni nebyla kvůli pandemii koronaviru vůbec a rok před tím trvala jen 14 dnů. Letos pouť začala o deset dní později, tradiční datum zahájení je 24. února na sv. Matěje. Návštěvníci budou moci atrakce na Výstavišti navštívit do 18. dubna.

Fotogalerie

"Všechno je bez problémů, jsme rádi, že jsme po dvou letech pouť zahájili za normálních podmínek," řekla Kočková. Dodala, že jde o venkovní akci a pro zájem lidí je zásadní počasí, které se dnes příliš nevyvedlo. Více lidí podle ní za atrakcemi zamířilo odpoledne. Například v roce 2019 byl první den slunečný a za zábavou dorazily hned po otevření tisíce lidí.

Letos se koná 427. ročník pouti, na Výstavišti je po 56. Návštěvníci mohou vyzkoušet stovku atrakcí, ve srovnání s minulostí je jich však i z důvodu menšího prostoru daného dostavbou Průmyslového paláce o něco méně. Oproti minulým ročníkům jsou atrakce i občerstvení dražší, podle informací provozovatelů v řádu korun až desetikorun. Nejdražší atrakce vyjdou jednoho člověka na 130 korun.

Z atrakcí Kočková doporučila padesátimetrové obří kolo, které má nově uzavřené vyhřívané kabinky. "Kdo má rád adrenalin, tak doporučuji Airborne, je to větší evropská adrenalinová atrakce," dodala. Novinkou je nový šedesátimetrový booster Apollo 13 a na pouť se vrátil i největší evropský řetízkový kolotoč a další známé atrakce.

Pouť je otevřena v pracovní dny od 13:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 22:00. Vstupné do areálu stojí o víkendu 30 korun, v týdnu je zdarma. Ukrajinci, jejichž zemi napadlo Rusko, mají po předložení pasu vstupné zdarma vždy. Pro handicapované děti nebo děti z dětských domovů je přichystán tradiční dětský den, který se bude konat 21. března - mezi 10:00 a 15:00 budou děti moci využít atrakce zdarma. Stejnou možnost pořadatelé nabídnou také ukrajinským uprchlíkům.

Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, díky únorovému termínu svátku svatého Matěje jde o první jarní pouť v Evropě. Původní poutě byly v okolí dejvického kostelíka sv. Matěje, v místech, kterým se dnes říká Na Babě nebo U Matěje. Poté se slavnosti přesunuly níže na Vítězné náměstí. V 2. polovině 20. století byla kvůli výstavbě budov ČVUT pouť přesunuta nejprve na Letnou a další místa v Praze, od začátku 60. let se koná na Výstavišti, tehdy známém jako Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Brzy po přesunu na Výstaviště začal pouť organizovat Václav Kočka starší, který ji provozuje dodnes.