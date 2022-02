Návštěvnost hor v Česku o víkendu snižoval silný vítr a dnes i déšť

Praha - Návštěvnost hor v Česku o víkendu snižoval silný vítr. I tak do největších lyžařských středisek přijely tisíce lidí a provozovatelé si pochvalují sobotní slunečné počasí a někde i nový přírodní sníh. Během dneška ale provoz některých areálů negativně ovlivnil déšť a zejména v nižších polohách museli kvůli úbytku sněhu zavřít. Silný vítr a déšť také poznamenal kvalitu některých běžkařských tras. Zjistila to ČTK.

Až 15 centimetrů sněhu připadlo v noci na dnešek v Krkonoších. "Do SkiResortu Černá hora Pec si skvělé lyžařské podmínky přijelo užít téměř 15.000 lyžařů, běžkařů i výletníků," uvedla Zina Plchová ze skiareálu. Podobnou návštěvnost vykázal za víkend skiareál ve Špindlerově Mlýně. Velmi dobrý víkend zažili podle provozovatelů také v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. V Harrachově museli v sobotu kvůli větru zastavit jednu z lanovek. Otevřené zůstávají sjezdovky v Orlických horách nebo v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem.

S víkendem jsou spokojení v jizerskohorských areálech, které provozuje společnost SKI Bižu. "Nebylo to takové jako minulý víkend, tam jsme dělali skoro 5000 návštěvníků, teď jsou to zhruba 4000 za sobotu a dneska je o něco méně, ale není to žádná tragédie, je to asi 3800," řekl ČTK ředitel SKI Bižu Pavel Bažant. Na libereckém Ještědu po slunečné sobotě, která přilákala hodně lyžařů, v noci na dnešek napadlo deset centimetrů prašanu, odpoledne ale začalo pršet a svahy se rychle vylidnily. "Neděle tak byla slabší," podotkl ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš.

Také v šumavském Ski&Bike Špičák si pochvalují hlavně sobotu, v neděli návštěvnost snižoval déšť. V sobotu i v neděli sem přijelo asi 3000 lidí, minulý víkend to bylo kolem 4400. Podobně v Železné rudě a na Zadově zaznamenali méně návštěvníků než před týdnem. Ve skiareálu Lipno lyžovalo o víkendu kolem 2800 lidí. Koronavirové rozvolnění se podle mluvčí lipenského areálu Olgy Kneiflové projevilo jen mírně, proti běžnému stavu přijely navíc desítky lidí. "Čísla zhruba odpovídají tomu, že únor je většinou silnější než leden," řekla.

Také lyžování v Krušných horách ovlivňoval vítr a dnes i déšť. Například na Klínovec dorazila proti minulému rekordnímu víkendu zhruba polovina lyžařů. V Mariánských Lázních se dnes dopoledne zastavila kvůli závadě lanovka. "Ráno byl sníh a tratě byly ideální, po poledni ale začalo pršet, teď tu máme bazén," povzdechl si Jindřich Holinger ze Skiareálu v Zadní Telnici u Ústí nad Labem. Na Bouřňáku na Teplicku už v sobotu kvůli nedostatku sněhu zastavili provoz.

Bez komplikací způsobených větrem byl víkendový provoz ve Ski Aréně Karlov v Jeseníkách. Jinde v Olomouckém kraji sobotní výpadky elektřiny zastavily vleky a lanovky, dnes zde ale podmínky pro lyžaře vylepšil nový sníh. Stále se lyžuje v Beskydech, provozovatelé si ale stěžují na počasí. "Celý týden bylo absolutně aprílové počasí a pokračovalo to i o víkendu. Sněžení, vítr, déšť, sluníčko, zase vítr, takže únor spíš připomíná apríl," řekl vedoucí areálu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula.

Vítr ubíral návštěvníky také sjezdovkám na Vysočině a ve středních Čechách. Například do střediska na Monínci u Sedlce-Prčice na Příbramsku v sobotu dorazilo o polovinu méně lidí než dříve, dnes už byl zájem o lyžování o něco větší. Nejnižší návštěvnost v této sezoně zažil areál Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí.