Návštěvnost Chorvatska ze strany Čechů byla na 66 % loňska

Praha - Chorvatsko si pro svou dovolenou do konce října vybralo 518.000 Čechů, návštěvnost se tak dostala na 66 procent ve srovnání s loňskem. I přes sezonu poznamenanou pandemií koronaviru zůstala země u Jadranu u českých turistů nejoblíbenější zahraniční destinací. ČTK to sdělil Ivan Lackovič, jednatel CK Travel Family, se kterou každoročně do Chorvatska vyjíždí nejvíce Čechů. V žebříčku nejnavštěvovanějších letních destinacích se dále podle prodejců zájezdů umístily Řecko a Bulharsko.

Počtem turistů a přenocování, kterých bylo 3,5 milionu, se Česká republika podle Lackoviče dostala v letošní návštěvnosti Chorvatska na čtvrté místo za Německo, Slovinsko a Polsko. Z pohledu podílu na přenocování si Češi polepšili z loňského šestého místa na letošní čtvrté, uvedl dále Lackovič.

S cestovními kancelářemi k Jadranu vyjela podle Lackoviče čtvrtina českých cestovatelů, zbytek zemi navštívil individuálně. Nejvíce turistů z tuzemska zamířilo na Makarskou riviéru, Istrii a Zadar, ročně tam podle Lackoviče odjede zhruba půlka Čechů, kteří tráví dovolenou v Chorvatsku.

Nejčastějšími českými turisty v Chorvatsku jsou rodiny s dětmi, tvoří přibližně 70 procent tuzemských návštěvníků. Lidí nad 50 let je asi pětina. Největší zájem je o rodinné hotely, kterým vévodí čtyřhvězdičkové se službou all inclusive.

Travel Family prodej zájezdů do Chorvatska na novou sezonu spustila v říjnu, rozšířila nabídku právě především o čtyřhvězdičkové hotely. "Pro příští sezonu ještě více platí, čím dříve letos rezervujete pokoje v hotelích, tím vyšší slevy dostanete. Na některé hotely v Chorvatsku máme nyní slevy až 45 procent. U Řecka jsou slevy first minute až 30 procent. Tyto vysoké slevy nabízíme teď v listopadu a je o ně značný zájem. Od prosince dojde k jejich snížení," dodal Lackovič.

S Travel Family ročně k Jadranu vyjede 40.000 Čechů, letos to kvůli koronaviru bylo 40 procent, uvedl Lackovič. Zájem o Chorvatsko zaznamenala i cestovní agentura Invia, přes kterou tam vycestovalo 16 procent klientů a bylo tak druhou nejčastěji poptávanou destinací po Řecku, uvedla mluvčí agentury Andrea Řezníčková. Prodeje se u Chorvatska v létě vyšplhaly i na 40 procent v porovnání s loňskem, v průměru se držely na 30 procentech. U Řecka či Bulharska se dostaly ke zhruba 20 procentům loňských prodejů. Řecko si letos podle Řezníčkové vybrala třetina klientů, Bulharsko zvolilo 13 procent zákazníků.

Chorvatsko patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším letním cílům českých turistů. Loni jich tam vícedenní pobyt podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) strávilo 740.000. Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi vyrážejí s cestovními kancelářemi. Podle ČSÚ jich tam loni na delší pobyt odjelo 407.00.