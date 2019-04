Ideální sněhové podmínky přilákaly 21. února 2019 lyžaře do horského střediska Kopřivná v Malé Morávce v Jeseníkách.

Ideální sněhové podmínky přilákaly 21. února 2019 lyžaře do horského střediska Kopřivná v Malé Morávce v Jeseníkách. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Návštěvnost českých skiareálů v letošní zimní sezoně meziročně stoupla o tři procenta a tržby stouply zhruba o pět procent. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace horských středisek (AHS) a agentury CzechTourism. Průměrná délka sezony se přitom snížila o čtyři dny na 109 dnů, na horách ale bylo dostatek sněhu. Provozovatelé areálů plánují před příští sezonou investovat až 800 milionů korun, více než před letošní.

"Oproti loňské sezoně se sice návštěvnost zvedla jen o tři procenta, ale poslední tři zimy byly z dlouhodobého hlediska nadprůměrné," řekl ředitel AHS Libor Knot. Na návštěvnost měl vliv zejména dostatek sněhu v prvních dvou měsících letošního roku. Naopak v prosinci byla část zejména menších středisek ještě mimo provoz. Slabší byly sněhové podmínky také v březnu.

Díky dostatku sněhu v lednu a únoru klesly náklady na umělé zasněžování sjezdovek. Provozovatelé skiareálů museli letos zasněžovat v průměru 28 dní, což je nejméně za posledních pět let. K tomu pomohly především vyšší sněhové srážky, které byly oproti loňsku téměř dvojnásobné. "Podmínky pro lyžování se ovšem v jednotlivých částech republiky lišily," podotkl Knot.

Před začátkem letošní sezony provozovatelé investovali asi 650 milionů korun zejména do výstavby nových lanovek, úpravy sjezdovek, zasněžovacích systémů a dalších služeb. Před příští sezonou jsou v plánu investice ještě o zhruba 150 milionů korun vyšší. Skiareály připravují například rozšíření středisek včetně nových sjezdovek, když největší investice jsou v plánu na Lipně a na Ještědu. V dalších areálech plánují stavbu nových lanovek nebo multifunkčních objektů s restauracemi, parkovišti a dalšími službami. Další investice by měly směřovat do nádrží pro zasněžování.

Střediska už začala s přípravou na letní sezonu, během které očekávají další nárůst návštěvníků. Jejich počet se v posledních čtyřech letech během léta pravidelně zvyšuje zhruba o pět procent. Do letních atrakcí chtějí provozovatelé investovat dalších 230 milionů korun. Největší část tvoří plánovaná bobová dráha na Dolní Moravě.

Podle analýz AHS vytvářejí tuzemská horská střediska zisk pro veřejné rozpočty ve výši 13 miliard korun ročně a v přepočtu vytváří 37.000 pracovních míst s plným úvazkem.

Asociace horských středisek sdružuje provozovatele horských středisek a další organizace podílející se na turistickém ruchu na horách. Včetně přidružených členů sdružuje více než 50 subjektů.

CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.