Návštěvnost archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku je zatím malá

Modrá (Uherskohradišťsko ) - Přestože jsou venkovní prostory archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku po uvolnění vládních opatření otevřené lidem od poloviny dubna, návštěvnost se k dříve běžným číslům zatím nepřiblížila. I dnes dopoledne do archeoskanzenu zavítalo jen několik lidí. Návštěvnost je zatím slabá, tak pět až deset procent toho, co by bylo v běžné sezoně, přes týden je to pár lidí, o víkendu je to lepší, kolem stovky, řekl dnes ČTK správce archeoskanzenu Lubomír Sláma.

Vliv na dosud slabou návštěvnost mohlo podle něj mít proměnlivé počasí a také fakt, že byly zavřené vnitřní prostory sousední expozice Živá voda. Lidé často navštěvovali archeoskanzen i Živou vodu v jednom dni, a když byla expozice o životě ve sladkovodních vodách zavřená, mohli si návštěvu Modré rozmyslet. Vliv mohla mít podle Slámy i pandemie covidu, i při klesající nákaze mohou být někteří lidé opatrní a mít obavy z návštěvy podobných míst.

Do areálu dnes zavítala například rodina z Liberce. "Měli jsme tady před 12 lety svatbu. Jak jsme viděli, že je archeoskanzen otevřený a že se sem můžeme podívat, tak jsme jeli. Jsme rádi, že je už otevřeno," řekli ČTK Jan a Pavlína, kteří přijeli i se svými dětmi.

Archeoskanzen se snaží návštěvníky přilákat zvýšenou propagací. V letošním roce se zřejmě nebudou konat větší akce, historický festival Veligrad, jehož hlavním tahákem je bitva z dob Velké Moravy, se zřejmě v nějaké podobě uskuteční. Akce se tradičně koná v srpnu. "Nebude to asi ten největší ročník, ale akce asi proběhne. Jinak se budeme držet spíš nějakých menších ukázek a oživování archeoskanzenu, aby taky bylo co vidět," uvedl Sláma.

Archeoskanzen v Modré leží v sousedství poutního místa Velehrad v místě původního velkomoravského osídlení. Napodobuje slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Areál tvoří stavby, jejichž části zahloubené do země mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní části jsou rekonstrukcemi, které vznikly na podkladě konkrétních nálezů. V předchozích letech navštěvovalo areál kolem 70.000 lidí. Příznivci archeoskanzenu jej mohou podpořit nákupem permanentky, která platí i do expozice Živá voda.

Vnitřní prostory muzeí, galerií a památek se v Česku v několika krajích mohly otevřít od 3. května, ve zbytku republiky včetně Zlínského kraje to bude možné od 10. května.