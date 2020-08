Návštěvníky filmové školy opatření neodradila

Uherské Hradiště - Návštěvníky letošní Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti opatření kvůli pandemii koronaviru neodradila. Pokud počet diváků v sále překročí stovku, musí si nasadit roušku. "Nevadí mi to, jsem zvyklý, že bylo třeba nosit roušky, jsem na to připravený," řekl dnes ČTK Marek z Brna, který na LFŠ přijel se skupinou přátel a bude tam až do konce přehlídky ve středu. Zatím se na přehlídku akreditovalo 2500 lidí, loni jich bylo asi 5400.

"Těšil jsem se na to celý rok, byla to moje jediná letní událost, takže jsem ani nezvažoval, že bych nejel," uvedl mladý divák, který přijel na LFŠ druhým rokem. Přišel v poledne na první projekci festivalu ve sportovní hale, diváků nebylo více než sto, takže si ani roušku nemusel nasazovat. "Ale nijak by mi to nevadilo, ty dvě hodiny v kině jsou v pohodě, stojí to za to," uvedl.

Po loňské návštěvě přehlídky si s přáteli řekl, že by chtěli letos více odpočívat a nechodit do kina tak často. "Když ale těch filmů je tolik dobrých, že to nejde," uvedl Marek, který chce letos vidět tři nebo čtyři filmy denně.

Před každým projekčním místem mají diváci k dispozici dezinfekci. "Po každé projekci budeme velmi intenzivně sál čistit, takže by všichni měli přijít do bezpečného prostoru," uvedla ředitelka LFŠ Radana Korená. Mezi projekcemi uklízí sály služba, najatá firma bude uklízet toalety, venkovní prostory. "Po poslední projekci večer se bude dělat hloubkový úklid a hloubková dezinfekce sálu," uvedla Korená.

Přestože je přehlídka letos kratší, vznikly nové náklady kvůli úklidu a dalším opatřením. Letos se do venkovních prostor nedostane veřejnost, všechny prostory jsou oplocené a mohou do nich jen akreditovaní návštěvníci. Rozpočet přehlídky je letos podle Korené asi 22 milionů korun, loni byl o dva miliony vyšší. Rozpočet byl však podle Korené již loni velmi napjatý a pořadatelé zvažovali změny, letošní pandemie koronaviru ji uspíšila.