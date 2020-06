Návštěvníkům Ždárských vrchů bude od prázdnin sloužit dům přírody

Sněžné (Žďársko) - Návštěvníkům Žďárských vrchů bude od prázdnin sloužit nový dům přírody ve vsi Krátká u Sněžného. Kromě informačního centra je v něm expozice s 3D filmem o okolní krajině. Dům přírody Ždárských vrchů vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rekonstrukcí jednoho ze statků tamní vesnické památkové rezervace. Vyplývá to z údajů, které zástupci agentury poskytli ČTK při dnešním otevření domu.

Jde o deváté takové návštěvnické středisko v chráněných územích České republiky. Stálo 36,7 milionu korun, z nichž 32,5 milionu poskytl evropský operační program Životní prostředí. Ve Žďárských vrších se podařilo záměr dokončit v roce, kdy tato chráněná krajinná oblast (CHKO) slaví 50 let od svého vzniku. "Očekáváme, že se dům přírody stane takovou vstupní branou pro návštěvníky," řekl ČTK ředitel správy CHKO Václav Hlaváč.

Otevření domu přišlo v pravou chvíli i proto, že návštěvnost Žďárských vrchů v jarních měsících výrazně stoupla, zřejmě i kvůli dopadu koronaviru. "I to je argument, že návštěvníkům musíme věnovat větší pozornost," uvedl Hlaváč.

Statek s popisným číslem 2, v němž dům přírody je, pochází podle historiků z 18. století. Dřív k němu patřilo několik hektarů polí a dvě tři krávy. Opravy byly z větší části provedené vloni. Stavení teď má střechu z modřínového šindele, vápenné omítky a dřevěné nebo cihlové podlahy, kolem je zahrada s nově založeným sadem.

Dům přírody bude celoročně provozovat obecně prospěšná společnost (o.p.s) Chaloupky, která už v jiném domě v Krátké pořádá několik let výukové programy pro školy. O prázdninách bude dům přírody otevřený denně, zatím od 09:00 do 17:00. "Pak se přizpůsobíme turistickému ruchu," řekl ředitel o.p.s Chaloupky Jozef Zetěk. U domu ale není místo na parkování. Zetěk podotkl, že jde o středisko pro šetrnou turistiku, určené hlavně pěším, cyklistům nebo lyžařům. Stavbou parkoviště by podle něj buď utrpěla vesnická památková rezervace Krátká, anebo chráněná příroda za ní.