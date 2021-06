Návštěvníci zlínské zoo mohou vidět tři mláďata vydry obrovské

Zlín - Návštěvníci zlínské zoologické zahrady mohou vidět tři mláďata vydry obrovské. Narodila se loni v říjnu, nyní jsou již k vidění i ve venkovní expozici. Mláďata vyder patří mezi největší loňské chovatelské úspěchy zahrady. Zlínská zoo vydry obrovské chová jako jediná v Česku, v Evropě jde o 22 zahrad. Loni se v Evropě podařilo odchovat pouze 16 mláďat včetně zlínských. Odchov vyder obrovských je totiž velmi náročný, zásadní problém představuje vysoká úmrtnost mláďat krátce po narození, řekl dnes novinářům ředitel zahrady Roman Horský.

Rodičovský pár, sedmiletá samice Mora a desetiletý samec Dagget, se podle chovatelů projevili jako svědomití rodiče. Malé vydry se po tříměsíční březosti samice rodí slepé a zcela bezbranné, oči otevírají až ve věku kolem 45 dnů. "Chovatelé do expozice v chovatelském zázemí a později také v tropické hale přistupovali pouze při krmení, aby vydří rodinu co nejméně rušili. Díky instalovaným kamerám jsme mohli pravidelně kontrolovat, zda mláďata prospívají a přibírají na váze. V současné době jsou mláďata téměř stejně velká jako rodiče, jen o něco drobnější. Chovatelé jejich váhu odhadují zhruba na 12 kilogramů," uvedl Horský.

Ideální čas pro pozorování vyder je podle něj každý den v 10:45. "V tuto hodinu chovatelé vydry krmí ve venkovní expozici přímo před zraky návštěvníků. Vydry dostávají sladkovodní ryby čtyřikrát denně, na jejich jídelníčku dominují drobní kapříci a plotice. Každý den spořádají kolem 12 kilogramů ryb," uvedl ředitel.

Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily v roce 2012, kdy zahrada otevřela nově upravenou expozici v tropické hale včetně venkovní nádrže. "Tenkrát k nám z německé Zoo Hagenbeck přišli dva samci, jedním z nich byl i otec mláďat Dagget. Byli jsme opravdu poctěni, že jsme od vedení Evropského záchranného programu pro vydry obrovské získali důvěru a mohli začít s chovem těchto vzácných jihoamerických savců. Trvalo však dalších sedm let, než v listopadu 2019 přišla z anglické Zoo Branton vytoužená samice Mora," uvedl Horský. První setkání vydřího páru se uskutečnilo loni v lednu, v říjnu se narodila mláďata.

"Vydří pár od prvních počátků o mláďata skvěle pečoval. Dokonce bych řekl, že samec Dagget byl ještě pečlivější než samice, to se nezměnilo ani nyní. Jako první přibíhá na volání mláďat, při krmení nejdříve nabízí potravu jim a teprve poté si ryby bere pro sebe," uvedl Horský, který by chtěl, aby mláďata zůstala s rodiči co nejdéle. "Budeme přemýšlet, co bude dál. Odchov je opravdu mimořádný, vyjednáváme i s jihoamerickými zoo o přesunu do jejich zařízení, což by se nám velmi líbilo," uvedl ředitel. Chov v tamních zahradách má podle něj smysl, v budoucnu by se odtud mohly vydry vracet do volné přírody. Geneticky vhodné by bylo také promísení evropského a tamního chovu. Domovinou vyder obrovských jsou deštné pralesy Jižní Ameriky. Vydry v dospělosti váží až 30 kilogramů a dorůstají délky od 100 do 130 centimetrů. Patří mezi ohrožené druhy zvířat, populace ve volné přírodě se odhaduje na 5000 jedinců.