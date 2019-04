Praha - Pestrobarevnou krásu a ladnost motýlů i jedinečný okamžik jejich vylíhnutí z kukly mohou spatřit návštěvníci výstavy Motýlí cestovatelé, která bude od čtvrtka otevřena v tropickém skleníku Fata Morgana Botanické zahrady v pražské Troji. Zájemci se dozvědí, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů a který se naopak skoro nehne z místa. Už sedmnáctá výstava exotických motýlů bude otevřena do 26. května, a to denně kromě pondělí od 09:00 do 19:00. Každoročně přiláká tisíce lidí.

"Otakárci, babočky i noční martináči a mnoho dalších, celkem více než 5000 kukel 50 druhů motýlů, se objeví v plné kráse na pozadí tropické džungle," uvedla zahrada na svém webu. Kukly pravidelně dováží z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou.

Někteří motýli jsou schopni překonat během svého života obrovské vzdálenosti. "Motýli na rozdíl od ptáků nemohou při orientaci spoléhat na zkušené rodiče, protože migruje vždy jiná generace. Přesto jsou schopní se na své dlouhé cestě orientovat podle krajiny, podle slunce, a když je zataženo, využívají i polarizované světlo. Rovněž je jim k užitku magnetické pole země. Síly jim šetří také sezonní proudění vzduchu a větru," uvedla kurátorka výstavy motýlů Eva Smržová.

Stěhovavé druhy motýlů žijí na všech světadílech, cestují kvůli dostupnosti potravy, vhodné teplotě i dostatku vláhy. "Všeobecně známá je migrace monarchů stěhovavých z Mexika do USA a Kanady. Méně už pak to, že existují druhy motýlů, které se stěhují na vegetační sezonu do České republiky. V příznivých letech sem přiletí spousta baboček bodlákových až z daleké Afriky a baboček admirálů z okolí Středozemního moře," dodala Smržová.

Dospělý motýl žije často jen několik dní. Během této doby hledá partnera, samička klade vajíčka a následně přirozeně umírá. Předčasné úmrtí mohou způsobit i lidé saháním na motýly. Dotykem setřou z křídel mikroskopické šupinky, bez nichž motýl nedokáže létat a uhyne. Návštěvníci by proto měli být k těmto křehkým tvorům ohleduplní, a to i tehdy, když na ně motýl během prohlídky usedne. To se na předchozích výstavách stávalo zejména lidem navoněným květinovým parfémem nebo oblečeným ve výrazných barvách.

Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic botanické zahrady, na jižním svahu trojské stráně.