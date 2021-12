Návštěvníci Frýdlantu se mohou před Vánoci projít po Betlémské stezce

Frýdlant (Liberecko) - Po Betlémské stezce se mohou v předvánočním období projít lidé ve Frýdlantu na Liberecku. Nabízí bezmála 50 zastavení včetně pohyblivého Simonova betléma v Zahradní ulici nebo rozměrného vyřezávaného betléma na nádvoří radnice. Betlémy zdobí i výklady obchodů, okna restaurací a kaváren, ale také soukromých domů. V turistickém informačním centru připravili mapku se všemi zapojenými místy, řekla ČTK mluvčí radnice Martina Petrášková.

Betlémská stezka vznikla díky spolupráci města i občanů a lidé si ji mohou prohlédnout až do 6. ledna. Po celou dobu adventu zdobí betlém s figurami v životní velikosti i nádvoří historické frýdlantské radnice. Betlém je tvořen nejen tradičními postavami Ježíška, panny Marie, Josefa či tří králů, ale také například skupinou hudebníků, pastevcem, sousoším dětí a také třeba sochou psa. Jeho autorem je sochař Tomáš Gärtner a celkem už čítá 18 dřevěných soch.

"Každoročně betlém rozšiřujeme, letos tak do něj přibyla socha ponocného a také oslík," doplnila Petrášková. Betlém je veřejnosti přístupný z boku radnice z ulice Míru každý všední den od 08:00 do 16:00, v pondělí a ve středu až do 17:00 a také v sobotu od 10:00 do 14:00. "Doporučila bych ho navštívit po 16. hodině, kdy je betlém krásně nasvícený a má úplně jinou atmosféru," dodala mluvčí radnice.

Už desátou sezonu patří k frýdlantskému adventu také mechanický betlém, který z papíru a dřeva před lety vytvořil místní rodák Gustav Simon. Pro veřejnost je přístupný o adventu denně s výjimkou pondělí. Betlém začal vznikat na konci 19. století. Simon na něm pracoval 60 let. Scéna o rozměrech čtyři krát dva metry vyplňuje celou šířku hlavní světnice roubeného domu v Zahradní ulici. Obsahuje 130 pohyblivých a 50 statických figurek a patří k nejcennějším památkám ve městě.

Před více než deseti lety prošel betlém rukama restaurátorů, opravu potřebovaly nejen figurky a objekty, ale také unikátní provázkový mechanismus, který betlém uvádí do pohybu. Jeho srdcem je závaží, které se vytahuje klikou a pomalu klesá dolů, betlém udrží deset minut v pohybu. I mechanismus mohou návštěvníci vidět, je za sklem a nasvícený, aby si ho mohli prohlédnout. Za sklem je i samotný betlém, chrání ho před vlhkostí, ale také před nenechavci.