Šumperk - Návštěvníci festivalu v Šumperku letos poznali, jak se hraje blues na Sahaře. Pořadatelé 23. ročníku přehlídky Blues Alive jako jednu z hvězd sobotního večera pozvali kapelu Tamikrest, která spojuje africkou tradici s rockovými vlivy. Přední středoevropský bluesový festival dnes končí, trval tři dny.

Kapelu Tamikrest tvoří Tuaregové z Mali, zpívají berberským jazykem tamašek, hrají na elektrické kytary. Na pódium v šumperském kulturním domě vystoupili v tradičních oděvech. Publikum si rychle získali, jejich hudba kombinuje africkou melodiku s rockovou rytmikou.

Festival Blues Alive začal ve čtvrtek a první den patřil hlavně ženám. Svůj první koncert v Česku odehrála Joan Osborneová, která přijela s repertoárem Boba Dylana, ale nevynechala ani svou nejznámější píseň One of Us.

V pátek se představila například trojice hudebníků z míst ve Spojených státech, kde blues pořád ještě žije jako folklorní tradice předávaná z generace na generaci. Dnes se festivalové publikum díky Tamikrestu dostalo ještě dál ke kořenům blues, které muzikologové nacházejí v pravlasti amerických černochů, tedy Africe.

Publikum dnes ocenilo také americkou formaci Welch Ledbetter Connection, ve které se spojili kytarista Monster Mike Welch a zpěvák Mike Ledbetter. K dalším hvězdám sobotního večera patří jedenasedmdesátiletý americký kytarista Rick Derringer a držitel Grammy Fantastic Negrito.

Přehlídka blues a příbuzných žánrů byla několik měsíců předem vyprodaná. Pořadatelé ve čtvrtek oznámili, že získali od nadace Blues Foundation ocenění nazvané Keeping The Blues Alive Award. Podle dramaturga Ondřeje Bezra cena představuje vrchol toho, co může v žánru blues získat "nemuzikant".

Po započítání všech koncertů a doprovodných akcí se festivalu letos zúčastnilo kolem 5000 návštěvníků, řekl ČTK za pořadatele Jiří Sedlák.