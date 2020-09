Návštěva Tchaj-wanu předsedou Senátu ČR byla podle Číny za hranou

Berlín - Návštěva předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu představuje překročení červené čáry. Prohlásil to čínský ministr zahraničí Wang I, který dnes v Berlíně jednal s šéfem německé diplomacie Haikem Maasem. Peking považuje ostrovní Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii a Vystrčilovu cestu za porušení principu jedné Číny.

"Tchaj-wan je čínským teritoriem," řekl Wang. "A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat," uvedl ministr s tím, v opačném případě by to znamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí Číny.

"Překročil červenou čáru. Čína musí svou suverenitu a teritoriální integritu bránit," prohlásil Wang, který během tiskové konference opakovaně zdůraznil nutnost dodržování principu jedné Číny.

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní také například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš.