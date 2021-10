Praha - Navrhované zmrazení platů vrcholných politiků na pět let Senát možná zamítne. Proti snaze končící vlády ANO a ČSSD se dnes postavil jak senátní ústavně-právní výbor, tak i hospodářský výbor.. Předseda prvního z nich a zpravodaj Tomáš Goláň (ODS) mluvil v souvislosti s novelou o předvolebním populismu. Předseda hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS) řekl, že návrh by vedl jen k dalším potížím v době, až zmrazení skončí. Pokud nebude norma přijata, odměny ústavních činitelů od ledna vzrostou podle předběžných údajů zhruba o šest procent.

Goláň míní, že neexistuje důvod zasahovat do nynějšího způsobu stanovování platů vrcholných politiků. Z navrhované změny zákona podle něho "čiší populismus". Goláň také upozornil na to, že už je po sněmovních volbách. Dolní komora novelu schválila těsně před nimi. Jan Kněžínek z úřadu vlády, jenž před senátory zastupoval premiéra Andreje Babiše (ANO), uvedl, že záležitost s platy chápe jako otázku politického rozhodnutí.

Vilímec argumentoval například tím, že zákonodárci by za pět let, až skončí zmrazení, navodili neřešitelnou situaci. Také Kněžínek před hospodářským výborem připustil, že čím déle budou platy zmrazeny, tím větší bude skok na konci zmrazení. Vilímec naproti tomu vyjádřil názor, že automatická valorizace platů v zákoně funguje, a pokud do ní budou politici sahat, už ji nikdy nespraví. Vláda podle něj s návrhem přišla, protože se blížily volby, a myslela si, že na něj získá hlasy. "Neznám normálního člověka, který by si chtěl na šest let zmrazovat platy, a soudím, že by v Poslanecké sněmovně a v Senátu měli být normální lidé,“ řekl.

V případě, že Senát novelu zamítne nebo k ní schválí pozměňovací návrh, spadne takzvaně pod stůl. Sněmovna by už totiž o předloze nerozhodla, protože její volební období skončí ve čtvrtek.

Platy ústavních činitelů se podle platného zákona mají od příštího roku odvíjet od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Dosud obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se pak vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5.

Plat řadového poslance a senátora by za současného zákonného stavu vzrostl podle předběžných údajů o průměrné mzdě o 5500 korun na 96.300 korun měsíčně. Prezident by bral 321.000 korun a ministři 183.700 korun měsíčně, stejně jako místopředsedové parlamentních komor. Jednalo by se o zvýšení o 18.300 korun a 10.500 korun. Premiér a předsedové obou parlamentních komor by si mohli měsíčně přijít na 258.600 korun, zvýšení proti letošku by představovalo 14.800 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si polepšili o 7800 korun na 135.600 korun. Politikům by s platy vzrostly i měsíční náhrady.

Pro letošek zůstaly platy vrcholných politiků změnou zákona na loňské úrovni kvůli koronavirové krizi. Jinak by stouply zhruba o devět procent.

Vládní novela předpokládá, že platová základna pro vrcholné politiky zůstane pro léta 2022 až 2026 na letošní úrovni. Celkovou úsporu kabinet odhadl na 727 milionů korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč: Funkcionář 2011-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2022 za nynějšího zákonného stavu - předběžný údaj Prezident 186.300 204.600 219.000 236.700 252.800 274.500 302.700 321.000 Předseda parlamentní komory a premiér 150.100 164.800 176.400 190.700 203.600 221.200 243.800 258.600 Místopředseda vlády 128.900 141.500 151.500 163.700 174.800 189.900 209.400 222.000 Místopředseda parlamentní komory a ministr 106.600 117.100 125.300 135.500 144.700 157.100 173.200 183.700 Předseda parlamentního výboru, komise a delegace 78.700 86.400 92.500 100.000 106.700 115.900 127.800 135.600 Poslanec a senátor 55.900 61.400 65.700 71.000 75.900 82.400 90.800 96.300 Zdroj: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu v účinném znění, předběžný údaj ČSÚ o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství; výpočet ČTK.