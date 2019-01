Praha - Ministerstvo práce navrhuje od příštího roku zavedení nové dávky pro potomky neplatičů výživného. Podle první varianty by ji měly dostávat děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima, podle druhé všechny děti. O příspěvek by se dalo žádat poté, co nedorazily alimenty za dva měsíce. Podmínkou by ale bylo, že rodič sám už situaci řeší a po dlužníkovi výživné začal vymáhat v exekuci či u soudu. Vyplacené dávky by potom po neplatiči vymáhal stát. Vyplývá to z návrhu zákona o zálohovaném výživném, který má ČTK k dispozici.

Zálohované výživné slibuje Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení. Uvádí v něm, že prosadí zákonnou úpravu, podle které by výživné za jasných podmínek poskytoval stát. Zákon plánovala už v minulém volebním období Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD návrh tehdy několikrát připravilo, v koalici s ním ale neuspělo. Politici ANO se proti alimentům od státu za neplatiče stavěli, označovali je za další sociální dávku. Uváděli, že zlepšit by se mělo hlavně vymáhání.

Nynější koalice už o zálohovaném výživném jednala. V říjnu se shodla na tom, že ministerstvo práce zákon předloží začátkem letoška a zaměří se v něm nejen na finanční pomoc rodičům, ale i na vymáhání.

Resort práce v čele s Janou Maláčovou (ČSSD) připravil dvě varianty. Podle obou má vzniknout nová dávka státní sociální podpory. První předloha počítá s tím, že by na ni dosáhly děti z domácností s příjmem do 2,7násobku životního minima. Například pro samotného rodiče s pětiletým potomkem je to 13.176 korun. Stát by poskytl nejvýš 1,2násobek životního minima dítěte, tedy podle věku od 2088 do 2940 korun. Ve druhé variantě je zálohované výživné pro všechny děti neplatičů bez ohledu na příjem jejich rodiny. Dávka by měla činit nejvýš 2500 korun. Podmínkou je, aby děti chodily do školy.

O dávku by bylo možné žádat, pokud alimenty stanovil či s dohodou rodičů souhlasil soud, nebo je o výživném notářský zápis. Nárok na příspěvek by měl vzniknout, když alimenty za dva měsíce nedorazily a rodič je už sám začal vymáhat exekucí či soudně. Podporu by žadatelům vyplácel krajský úřad, poskytnutou částku na dávkách by pak po dlužníkovi vymáhal. Připojil by se k exekučnímu či soudnímu vymáhání. Podle podkladů k návrhům ministerstvo počítá s tím, že by se podařilo zpátky získat desetinu vyplacené částky na dávky.

V modelu pro všechny děti resort sumu pro děti neplatičů spočítal maximálně na 1,35 miliardy korun ročně, ve variantě pro děti z rodin s příjmem do 2,7násobku minima na 729 milionů korun. Zpátky by tak stát dostal kolem 135 či 73 milionů. Kvůli vyřizování zálohovaného výživného by ale mělo v krajských pobočkách úřadu práce a na ministerstvu vzniknout celkem až 170 úřednických míst. Administrace by ročně mohla vyjít až na 120 milionů korun. Dalších 38 milionů by stál nový informační systém, na jeho provoz by pak ročně připadlo 12 milionů.

Pravicová opozice záměr kritizuje. Vadí jí přijímání dalších úředníků i zavádění nové dávky. Poukazuje na to, že rodiny v tísni už nyní mohou dostat řadu jiných příspěvků. Také ministerstvo v podkladech k návrhům uvádí, že domácnosti v nouzi teď bez pomoci nezůstanou a mohou žádat o jiné dávky. Současně ale resort píše, že nová pomoc má bránit chudobě.

Ministerstvo práce by mělo podle legislativního plánu předložit návrh o zálohovaném výživném teď v lednu. Maláčová už dřív řekla, že zákon dá kabinetu v prorodinném balíčku spolu s návrhem na zvýšení rodičovské, financování dětských skupin a podpory sdílených pracovních míst, a to do jara. Ministryně označila prosazení alimentů od státu za neplatiče za svůj zásadní úkol.

Sněmovna před časem dostala už dva návrhy od poslanců - o náhradním výživném od komunistů a o zálohovaném výživném od ČSSD. O předlohách začal jednat sněmovní sociální výbor. Jednání přerušil. Po předložení vládního zákona by zákonodárci mohli své návrhy stáhnout.