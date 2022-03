Návrh zákona: Uprchlíci by mohli dostávat humanitární dávku 5000 Kč

Praha - Uprchlíci z Ukrajiny by mohli dostávat humanitární dávku 5000 korun na pokrytí potřeb. Příchozí v nouzi by ji mohli pobírat opakovaně, a to ještě až tři další měsíce. Domácnosti, které běžence ubytovaly, by mohly získat od státu příspěvek na náklady. Na ubytovanou osobu by měsíčně mohl činit 1000 korun, nejvýš ale 5000 korun. Vyplývá to z návrhu zákona s opatřeními kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který na svém webu zveřejnila vláda.

Navrhovaná norma, kterou předkládá ministerstvo vnitra, obsahuje úpravu pravidel víz pro uprchlíky. Zmiňuje takzvaná víza ke strpění a dočasnou ochranu. Týká se i zdravotního pojištění, přístupu na trh práce, poskytování dávek a školní docházky. Zákon už dřív ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) označil za "lex Ukrajina". Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Od té doby se v Česku zaregistrovalo 33.000 příchozích, jen za čtvrtek jich bylo 8400. Ministerstvo vnitra ve čtvrtek udělilo 8309 víz ke strpění.

Podle návrhu zákona by humanitární dávka 5000 korun byla pro všechny, kteří se do Česka dostali po 24. únoru po začátku ruské invaze. Měla by pokrýt základní potřeby. "Navrhuje se, aby první dávka ve výši 5000 korun byla poskytnuta automaticky, v návaznosti na vydání povolení k pobytu," uvedli autoři normy v podkladech. Uprchlíci bez majetku a peněz by mohli podporu získat opakovaně. Pobírat by ji mohli pak ještě až další tři měsíce. Museli by o ni požádat krajské úřady práce.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve čtvrtek v noci po jednání kabinetu částku neupřesnil. Řekl jen, že vzhledem ke stavu rozpočtu bude "poměrně střízlivá". Dodal, že se legislativní úprava dokončuje. Může se tedy ještě změnit.

Humanitární dávky by se měly podle navrhovaného zákona vyplácet za období do konce května, poté by už lidé mohli mít přístup k běžným dávkám v hmotné nouzi. Dobu vyplácení i částku by vláda mohla případně podle vývoje situace upravit. Podle podkladů k zákonu by odhadované výdaje mohly činit asi tři miliardy korun, pokud by dorazilo 200.000 uprchlíků.

Lidé, kteří u sebe zdarma ubytovali uprchlíky aspoň na týden, by mohli podle návrhu získat "příspěvek pro solidární domácnost". Podpora by se poskytla za měsíce březen až květen. Na osobu by činila 1000 korun za měsíc, nejvýš ale 5000 korun. Ubytovatel by mohl o příspěvek požádat krajský úřad práce. Pokud by se podle autorů zapojilo na čtvrt roku 10.000 ubytovatelů a měli plnou částku, výdaje by dosáhly 150 milionů korun.

Jurečka řekl, že česká strana bude v EU vyjednávat o možnosti vyplácet humanitární dávky aspoň z části z evropských peněz. "Státy střední a východní Evropy budou čelit největšímu náporu. Pomoci uprchlíkům musíme. Zároveň ale potřebujeme solidaritu ostatních," řekl ve čtvrtek po jednání kabinetu Jurečka.

Podle vládního plánu by se návrh měl projednat ve Sněmovně zrychleně v legislativní nouzi. Jurečka řekl, že by se pravidla měla schválit příští týden.