Návrh zákona s reformou penzí chce Maláčová představit v prosinci

Praha - Návrh zákona s reformní úpravou důchodového systému představí ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nejpozději v prosinci. Řekla to po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. O reformě jedná důchodová komise. Debatovala o rozdělení veřejného systému na dva pilíře. Z prvního by se platila z odvodů zásluhová penze, z nultého pak solidární díl z daní. Hrazení části důchodu z daní Česku radí i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Její analýza podle ministryně potvrzuje, že se důchodová komise a ministerstvo ubírají v reformě správným směrem.

"Paragrafové znění důchodové reformy představíme nejpozději v měsíci prosinci. Očekávám jasnou diskusi, jak udělat naše důchody spravedlivější, srozumitelnější a samozřejmě udržitelnější do budoucna pro následující desetiletí, aby ti, co pracují a odvádějí do systému, měli do budoucna zajištěný spravedlivý důchod," uvedla Maláčová.

Ministryně loni na jaře uvedla, že Česko reformu nepotřebuje a neumí ji připravit, potřeba je průběžné přizpůsobování systému. Podle expertů i zpráv jejího úřadu je ale soustava v nynější podobě kvůli stárnutí neudržitelná a propadne se do deficitů, které by mohly dosahovat několika procent hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních hodnotách by to byly stovky miliard korun. Babišova vláda uvedla důchodovou reformu v programu jako první ze svých šesti hlavních priorit. Na projednání a přijetí zbývá do voleb necelých jedenáct měsíců.

O analýzu k reformě požádaly resorty práce a financí. OECD v ní doporučuje český systém zjednodušit a hradit část penze z daní. Radí ale také pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. To Maláčová odmítá.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) věk zmrazila na 65 letech. Babišova vláda měla loni situaci přehodnotit, ale nerozhodla. Rozhodnutí čeká na další kabinet v roce 2024. Podle zprávy OECD by další navyšování představovalo od 30. let ročně odsouvání nástupu do penze o necelý měsíc, nyní je to o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen.

Mezi dalšími doporučeními OECD je zvýšení odvodů živnostníků tak, aby se sladily s odvody zaměstnanců. Osoby samostatně výdělečně činné by je podle zprávy měly platit ze tří čtvrtin zisku. Nyní je to z poloviny. Pro získání penze by měl stačit také kratší čas než 35 let odvádění pojistného, částka by se podle toho ale také krátila. OECD upozorňuje i na velké přerozdělování v důchodovém systému a nivelizaci penzí. Radí přidat lidem s vyšším výdělkem. Posílit by se mělo také spoření.

Návrh na rozdělení veřejného důchodového systému na dva pilíře představila Maláčová s šéfkou důchodové komise Danuší Nerudovou loni na podzim. Nerudová už dřív řekla, že je spolu s reformou penzí nutné provést i reformu daní.

Maláčová se s prezidentem na Hradě sešla letos potřetí. Naposledy za ním byla v červnu, předtím v únoru. Ministryně uvedla, že dnes jednali stejně jako při každé schůzce o aktuálních záležitostech. Vedle důchodové reformy zmínila připravovaný kurzarbeit.