Návrh senátorů na zrušení nouzového stavu bude podán asi v pátek

Praha - Senátoři předloží Ústavnímu soudu návrh na zrušení obnoveného nouzového stavu vládou tento pátek. Nemohou jinak, oznámil dnes ve Sněmovně předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Uvedl to v rámci úprav programu schůze, na níž má dolní komora projednat mimo jiné pandemický zákon. ODS chce po Sněmovně, aby nouzový stav zrušila ke dni účinnosti tohoto zákona.

SPD požadovala, aby dnes Sněmovna zrušila nouzový stav s okamžitou platností. Zdůvodnila to tím, že poslanci minulý týden odmítli vládě prodloužit původní nouzový stav, který platil do 14. února. Vláda v neděli proti vůli Sněmovny rozhodla na žádost hejtmanů o tom, že nouzový stav bude platit až do konce února. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podle analýzy vlády byl její postup v souladu s ústavou.

Naopak za protiústavní označili postup vlády nejen senátoři v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS), ale také mnozí ústavní právníci. Argumentovali tím, že bezprostředním vyhlášením nynějšího nouzového stavu vláda obešla vůli Sněmovny. Pod senátorským návrhem jsou podle informací ČTK podepsáni nejen senátoři ODS, ale také místopředsedové Senátu Jiří Růžička a Jan Horník z klubu Starostů nebo předsedkyně lidoveckého senátorského klubu Šárka Jelínková.

Podání k Ústavnímu soudu má podle svého předsedy Tomia Okamury připraveno také SPD. Ústavní soudci už dostali napadení vládního rozhodnutí od jednotlivých občanů.