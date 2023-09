Návrh rozpočtu počítá s poklesem výdajů a schodkem 252 miliard korun

Praha - Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 252 miliard korun, v noci na dnešek ho zveřejnilo ministerstvo financí. Návrh předpokládá pokles výdajů ve většině rozpočtových kapitol, růst o víc než třetinu je v návrhu u ministerstva obrany. Největší výdajovou položkou jsou mandatorní výdaje, jejichž většina jde na důchody. Státních zaměstnanců by příští rok mělo ubýt o pět procent. V letošním roce stát plánuje hospodařit se schodkem 295 miliard korun.

Vláda musí rozpočet projednat do konce září, jeho parametry může ještě upravit. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá změnu plánovaného schodku, debata se podle něj povede o výdajích jednotlivých kapitol, uvedl v tiskové zprávě. "Rozpočet vládě předkládám se schodkem 252 mld. Kč, na kterém je dohoda vládní koalice," podotkl. V návrhu se podle něj odrážejí dopady konsolidačního balíčku, který nyní projednává Sněmovna a který by měl zlepšit rozpočtové saldo proti letošnímu roku o 97,7 miliardy korun.

Příjmy rozpočtu by příští rok podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Nejvíc škrtá v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, kde se výdaje snižují o 45,9 procenta, následuje ministerstvo zdravotnictví s poklesem výdajů 26,5 procenta a ministerstvo průmyslu a obchodu s poklesem 26,2 procenta. Ministerstvu školství podle návrhu výdaje klesnou o víc než čtyři procenta.

Největší meziroční růst je v návrhu u ministerstva obrany, jehož výdaje by se měly zvýšit o 35,2 procenta na základě nového zákona, který nařizuje výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. "V tomto pracovním návrhu rozpočtu je zohledněna mimo jiné priorita, ke které se vláda zavázala a Parlament letos schválil - výdaje na obranu. Sociální výdaje jsme udrželi na současné úrovni, takže nehrozí snížení kvality služeb v této oblasti," uvedl Stanjura. Výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, které zahrnují důchody, příští rok vzrostou o tři procenta. Mírně se zvýší ještě ministerstvu životního prostředí.

Výdaje se podle návrhu sníží úřadu vlády, Sněmovně i prezidentské kanceláři. Mírně by se měly zvýšit Senátu, Ústavnímu soudu i Akademii věd ČR. O desetinu víc by měl mít Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Počet státních zaměstnanců by se měl příští rok snížit o pět procent na 475.760, celkové výdaje na jejich platy tak mají klesnout o 3,3 procenta. Návrh předpokládá další úbytek státních zaměstnanců i v roce 2025.

Největší výdajovou položkou jsou mandatorní výdaje, které bez zohlednění peněz na obranu dosahují 1,247 bilionu korun a meziročně vzrostly o 52 miliard. Z toho tvoří 706,2 miliardy korun důchody, jejichž objem meziročně roste o 34,5 miliardy korun.

Hlavní příjmovou položkou je inkaso sociálního pojištění 751,4 miliardy korun, meziročně roste o 63,1 miliardy korun. Daň z přidané hodnoty by měla přinést 386,8 miliardy korun, daň z příjmu právnických osob 198,2 miliardy korun, daň z příjmu fyzických osob 154,3 miliardy korun a spotřební daně 158,7 miliardy korun. V návrhu jsou obsaženy i očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie 126,4 miliardy korun a odvody do rozpočtu EU 60,3 miliardy korun.

Rozpočtový schodek navrhuje ministerstvo financí financovat zvýšením státního dluhu o 254,6 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o 2,6 miliardy korun.

Letošní schodek státního rozpočtu ke konci srpna klesl podle dnešních údajů ministerstva financí na 194,6 miliardy korun z červencových 214,1 miliardy. Za celý rok stát předpokládá deficit 295 miliard po loňském schodku 360,4 miliardy Kč. Snižování rozpočtových deficitů očekává ministerstvo financí také v dalších letech.

Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):

Kapitola Návrh rozpočtu 2024 Schválený rozpočet 2023 Index 2024/2023 Kancelář prezidenta republiky 421,655.097 431,517.595 0,977 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.501,576.393 1.552,674.530 0,967 Senát Parlamentu 662,206.891 661,350.102 1,001 Úřad vlády České republiky 1.155,453.039 1.403,335.781 0,823 Bezpečnostní informační služba 2.149,787.270 2.227,190.270 0,965 Ministerstvo zahraničních věcí 9.984,584.185 9.999,525.244 0,998 Ministerstvo obrany 151.181,002.791 111.808,740.647 1,352 Národní bezpečnostní úřad 313,067.665 332,031.158 0,942 Kancelář veřejného ochránce práv 153,400.504 162,239.700 0,945 Ministerstvo financí 23.469,044.512 23.959,621.516 0,979 Ministerstvo práce a sociálních věcí 926.539,123.911 899.423,653.905 1,030 Ministerstvo vnitra 97.446,613.586 99.733,224.285 0,977 Ministerstvo životního prostředí 20.897,669.598 19.824,751.417 1,054 Ministerstvo pro místní rozvoj 12.201,943.697 22.548,519.295 0,541 Grantová agentura České republiky 4.600,000.000 4.657,413.025 0,987 Ministerstvo průmyslu a obchodu 39.696,835.293 53.790,687.885 0,737 Ministerstvo dopravy 96.225,193.639 112.700,866.821 0,853 Český telekomunikační úřad 2.433,439.405 2.222,277.137 1,095 Ministerstvo zemědělství 52.707,002.714 57.485,751.119 0,916 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 253.417,835.932 265.023,032.191 0,956 Ministerstvo kultury 16.577,671.049 18.512,591.071 0,895 Ministerstvo zdravotnictví 11.450,526.881 15.592,522.966 0,734 Ministerstvo spravedlnosti 35.764,750.649 36.537,616.335 0,978 Úřad pro ochranu osobních údajů 186,277.988 189,695.700 0,981 Úřad průmyslového vlastnictví 209,310.508 232,509.280 0,900 Český statistický úřad 1.168,359.292 1.374,418.368 0,850 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.742,789.405 3.905,601.998 0,958 Český báňský úřad 176,621.670 189,507.591 0,932 Energetický regulační úřad 308,560.991 306,643.922 1,006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 259,966.340 273,353.093 0,951 Ústav pro studium totalitních režimů 187,422.525 193,808,789 0,967 Ústavní soud 242,300.618 241,412.885 1,003 Úřad Národní rozpočtové rady 25,688.149 26,286.994 0,977 Akademie věd České republiky 7.249,403.785 7.177,502.810 1,010 Národní sportovní agentura 5.204,453.648 6.908,296.695 0,753 Digitální a informační agentura 1,997.225,525 0 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 33,354.153 33,383.441 0,999 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 72,045.731 74,917.734 0,961 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,354.064 23,319.886 0,958 Správa státních hmotných rezerv 3.672,734.868 3.778,578.416 0,971 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 486,157.965 472,955.196 1,027 Generální inspekce bezpečnostních sborů 518,471.853 519,503.730 0,998 Technologická agentura České republiky 5.290,034.679 6.327,572.010 0,836 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 680,947.413 616,610.013 1,1043 Nejvyšší kontrolní úřad 590,376.060 630,992.091 0,935 Státní dluh 94.966,880.286 69.966,880.286 1,357 Operace státních finančních aktiv 10,000.000 380,000.000 0,026 Všeobecná pokladní správa 284.984,728.247 358.519,256.425 0,794 C E L K E M 2,173.236,850.464 2,222.954,141.348 0,977

Zdroj: Ministerstvo financí