Návrh: Nižší odvod při poklesu tržeb za březen až květen o 30 %

Praha - Plánované snížení odvodů na pětinu by se mohlo týkat firem, jimž klesly tržby či odbyt o 30 procent meziročně od března do května. Při propadu poptávky by si musely nechat 90 procent zaměstnanců. Počítá s tím zatím poslední návrh další podpory z kurzarbeitového programu Antivirus, takzvaný režim C. ČTK o tom informoval Svaz průmyslu a dopravy. O přesném nastavení modelu C členové vlády jednají se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců či Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podoba podpory se tak postupně upravuje.

Program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Tyto modely A a B by měl doplnit režim C. O něm začala vláda jednat na konci března, podle původního záměru měl fungovat od května. V pondělí kabinet projednával návrh zákona o odkladu i snížení sociálních odvodů firem. Na odpuštění části pojistného se nedohodl a z normy ho vyškrtl.

Původní předloha počítala s pětinovými odvody za červen až srpen při meziročním poklesu průměrné tržby za březen a duben o 30 procent. Druhá verze k tomu pak ještě umožňovala o 40 procent nižší odvody zaměstnavatelům s poklesem tržeb aspoň o 15 procent. Vláda mohla případně část odvodů odpustit až do konce roku. Strop výdělku a podmínka nepropouštět v návrhu nebyly. Podle nové verze by se měly zohlednit odbyt a tržby za březen až květen. Firma by si měla ponechat 90 procent kmenových zaměstnanců. Stanoven by měl být i strop snížených odvodů.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta. Z hrubé mzdy 30.000 korun je to 7440 korun. Výpadek příjmů z pojistného by mohl činit několik desítek miliard. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci března 282.000 zaměstnavatelů a téměř 4,55 milionu zaměstnanců.

Z programu Antivirus stát dorovnává firmám 80 procent náhrady mezd v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy. Při výpadku surovin a pracovníků či poklesu poptávky je to 60 procent vyplacených náhrad mezd do 29.000 korun superhrubé mzdy. Peníze se poskytují za období od 12. března do konce května. Svaz průmyslu a dopravy už dřív uvedl, že by program Antivirus měl zůstat do konce srpna. Stejný názor má Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Požadavek zaměstnavatelů podpořila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by bylo jednodušší nahradit kompenzace vyplacených náhrad mezd prominutím odvodů firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. O případném plošnějším snížení odvodů je potřeba ještě jednat, uvedla Schillerová. Poukázala na vysoký výpadek příjmů sociálního pojištění.

Podle svazu by měly jednotlivé režimy Antiviru fungovat současně. "Podniky budou mít v následujících měsících problémy různého charakteru. Proto by firmy měly mít možnost si podle své situace u kurzarbeitu vybrat jeden z více možných nástrojů. Aktuálně tedy mezi režimem B a C, tedy příspěvkem na mzdu a odpuštěním části odvodů," uvedl viceprezident svazu Jan Rafaj.

Podle svazu by vláda měla výslednou podobu kurarbeitu v Česku přijmout až po vyhodnocení Antiviru. Podnikatelé mluví o klasickém kurzarbeitu podle německého vzoru. Firmy si v krizi pracovníky nechávají a nepropouštějí je, ale zkracují jim pracovní dobu. Výdělek pak při této takzvané částečné nezaměstnanosti lidem doplácí stát, poskytuje jim vyrovnávací příspěvek. Tuto podporu dává v podnicích, kde výpadek práce postihl nejméně desetinu pracovníků, popsaly německé odbory.