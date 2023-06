Návrh na zvýšení daně z nafty je ve Sněmovně před schvalováním

Praha - Vládní návrh na zvýšení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr je po dnešku ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám a kvůli vyšším příjmům rozpočtu zvednout sazbu daně již nyní. Opoziční hnutí ANO chce účinnost změny odložit až na konec letošního roku, takže daň by se podle jeho návrhu zvýšila od příštího roku stejně jako předpokládá platný zákon. Sněmovna by mohla o tomto návrhu stejně jako o celé novele zákona o spotřebních daních hlasovat v příštím týdnu. Analytici dotázaní ČTK již dříve odhadli, že nafta by mohla v důsledku zvýšení sazby daně podražit o 1,80 Kč na litr.

Zvýšení sazby má být účinné od prvního dne kalendářního měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce. Vláda původně navrhovala, aby Sněmovna schválila zvýšení daně již v prvním čtení, to ale v půlce května zablokovala opozice. Novelu musí po schválení ve Sněmovně schválit také Senát a poté ji dostane k podpisu prezident. Pokud by vyšla ve sbírce ještě v červenci, zvýšení by platilo již od srpna.

Dočasně snížená sazba spotřební daně měla platit do konce letošního roku a měla hlavně ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám. Vláda s návrhem přišla kvůli tomu, aby získala víc peněz do veřejných rozpočtů. Argumentuje přitom tím, že nafta proti loňskému roku výrazně klesla. Podle informací společnosti CCS stál litr nafty v tomto týdnu v průměru 31,43 Kč. Loni v červnu byla o 15,37 Kč za litr dražší. Ceny loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Letos pohonné hmoty nejprve od začátku února zlevňovaly.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová prohlásila, že zvýšení daně je přímým důsledkem nerealistické marketingové snahy ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mít rozpočet se schodkem nižším než 300 miliard Kč. Vládě podle ní nešlo o řidiče ani loni, když navrhla sazbu snížit, ani teď, když chce ceny zvýšit uprostřed roku. Proto předložila návrh, který odkládá účinnost zvýšení sazby na konec roku, kdy se měla sazba původně zvýšit.

Poslanec ANO Martin Kolovratník navrhl jako kompromis zvýšit daň pouze o 50 haléřů na litr. Poslanci opozičního hnutí SPD Jan Hrnčíř a Karel Sládeček chtějí zvýšit daň proti nynějšímu stavu pouze o pět haléřů na litr.

Vláda tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy. Zvýšení daně by mělo měsíčně přinést státu asi 800 milionů korun navíc.

Podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala jde o správný krok, který možná mohl přijít o několik týdnů dřív. Poukazuje mimo jiné na to, že inflace zpomaluje a u pohonných hmot zvlášť. Také analytik XTB Jiří Tyleček soudí, že jednání o zvýšení daně dává smysl. Státní rozpočet podle něj bojuje s výrazným schodkem a zvýšení daňové zátěže může alespoň částečně pomoci v boji se zadlužováním státu. "Odhadovaných 800 milionů měsíčně je podle mého názoru reálným cílem, i když situaci mohou ovlivnit výkyvy cen pohonných hmot v okolních zemích v druhé polovině roku," uvedl. Tyleček nevyloučil, že některé čerpací stanice zdraží víc. "Rozhodně lze doporučit natankování plné nádrže ještě do konce července," dodal.