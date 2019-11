Návrh na zavedení obecného referenda je ve Sněmovně ve finále

Praha - Návrh na zavedení obecného referenda je ve Sněmovně před schvalováním. Úpravy předlohy, jak se na ní dohodly kluby ANO, Pirátů a ČSSD, žádali v dnešním druhém čtení zejména poslanci SPD a KSČM. Návrh ústavního zákona bude ve sněmovním finále čelit i snaze odpůrců o jeho zamítnutí. Uskuteční se nejdříve v prosinci.

Poslanci SPD i KSČM chtějí prostřednictvím pozměňovacích návrhů mimo jiné zmírnit podmínky pro uspořádání všelidového hlasování. Předseda SPD Tomio Okamura žádá, aby k vyvolání referenda stačilo 100.000, případně 250.000 podpisů. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič navrhl 250.000 podpisů, sběr by mohl trvat nejdéle rok.

Zakotvila by se také možnost rozhodovat například o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance, což návrh ANO, Pirátů a ČSSD nepřipouští. Ve hře je také změkčení podmínek pro závaznost hlasování.

Předloha, na níž se dohodli ANO, Piráti a sociální demokraté, předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450.000 podpisů. Konání by mohl podnítit také Parlament. Ve všelidovém hlasování by vedle vystoupení z EU nebo NATO nebylo možné měnit ústavu. Poslankyně ANO Helena Válková prosazuje, aby lidé nesměli hlasovat také o záležitostech v působnosti České národní banky.

Ústavnost otázek by podle předlohy posuzoval Ústavní soud. Rozhodnutí v referendu by bylo závazné, pokud by pro návrh byla nadpoloviční většina hlasujících, která by zároveň představovala aspoň čtvrtinu všech voličů.

Rozhodnutí přijaté v referendu by bylo pro vládu a Parlament závazné po dobu volebního období Sněmovny, v němž se hlasování konalo, nejméně ale tři roky. Okamura chce toto omezení zrušit.

I v případě, že by dolní komora předlohu nakonec ústavní většinou nejméně 120 z 200 poslanců schválila, s největší pravděpodobnosti by narazila v Senátu. Bez jeho souhlasu ústavní zákon přijat nebude.