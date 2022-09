Návrh na snížení DPH u ovoce a zeleniny považují někteří obchodníci za vhodný

Praha - Návrh Pirátské strany na snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u ovoce a zeleniny kvůli vysoké inflaci považují někteří obchodníci za vhodný. Mohlo by to podle nich podpořit nákupy zdravých potravin, znamenalo by to tedy i větší odbyt pro české farmáře. V souvislosti se všeobecným zdražováním jsou zákazníci nejen u ovoce a zeleniny citlivější více než dříve na cenu, vyhledávají slevy a jiné akční nabídky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci potravin.

Návrh přeřadit ovoce a zeleninu ze současné 15procentní do desetiprocentní sazby DPH představil dnes ve Sněmovně předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. ČR má podle něj nejvyšší DPH na ovoce a zeleninu v regionu, což se projevuje i tím, že Češi jezdí nakupovat za hranice, řekl. Zabránit dopadům tohoto návrhu na státní rozpočet má růst sazby z 15 na 21 procent u slazených nápojů.

"Tento krok vnímáme jako snahu zpřístupnit zdravou kategorii potravin, která zároveň pochází z velké části z domácí produkce," uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Jedná se podle něj tak o podporu dostupnosti zdravých potravin i domácího zemědělství,

Pozitivně se k návrhu staví také on-line supermarket Košík.cz. Jeho mluvčí František Brož ovšem upozornil, že zákazník nemůže očekávat zlevnění proti současnému stavu, zařazení ovoce a zeleniny do nižší sazby DPH by spíše tlumilo nárůst cen, řekl. Dodal, že u této i dalších kategorií je patrná větší zdrženlivost zákazníků a klesající kupní síla.

Brož zároveň upozornil, že některé druhy ovoce a zeleniny mohou dále zdražovat nejen v důsledku vysoké inflace, ale také drahého plynu, na němž je závislá skleníková produkce například okurek nebo rajčat. "Realitou příštích měsíců je tedy postupné omezování produkce a v některých případech dokonce přeskočení nadcházející sezony a horší dostupnost některých druhů ovoce i zeleniny. Sledujeme to například již u holandských pěstitelů. S tím pochopitelně přímo úměrně porostou ceny. Ovoce i zeleninu totiž budou muset obchodníci dovážet z větší dálky," vysvětlil.

I řetězec Penny Market sleduje napříč sortimentem, že lidé jsou méně ochotni kupovat potraviny za běžné ceny a čekají na slevy, uvedl mluvčí společnosti Tomáš Kubík. Osvědčil se podle něj projekt bedýnek s ovocem a zeleninou, které už nesplňují nejpřísnější kvalitativní standardy, ale přesto jsou nezávadné. Dvoukilogramové bedýnky síť Penny od jara nabízí zhruba ve 50 prodejnách, a to za 19,90 koruny. "Nejenže tak předcházíme plýtvání, ale zákazníci zakoupením tohoto ovoce a zeleniny významně ušetří," uvedl.

Prodejny Kaufland podle své mluvčí Renaty Maierl v nákupech ovoce a zeleniny ve srovnání s jiným obdobím změny nezaznamenaly. Sledují ale zájem zákazníků o lokální produkty, doplnila.

Meziroční inflace v srpnu podle dat Českého statistického úřadu zveřejněných na začátku týdne dosáhla 17,2 procenta. Ceny zboží ve srovnání s osmým měsícem loňského roku úhrnem vzrostly o 19,6 procenta. Například ceny zeleniny ale meziměsíčně klesly o 3,5 procenta.