Ilustrační foto - Pracoviště pro výzkum pěstování léčebného konopí otevřela 23. srpna v Meclově na Domažlicku společnost Meclovská zemědělská. Po výzkumu by se ČR měla stát minimálně závislá na zahraničních odrůdách, což by mělo rostlinu výrazně zlevnit a mohla by se tak stát dostupnější pro české pacienty. Na snímku je Anežka Janatová z České zemědělské univerzity v Praze, která s meclovskou firmou na projektu spolupracuje. ČTK/Němeček Pavel

Praha - Pro rozpor s mezinárodní úmluvou o drogách a s českou protidrogovou politikou i kvůli zdravotním rizikům vláda zaujme před zákonodárci negativní stanovisko k omezené legalizaci konopí, jak ji navrhla skupina poslanců ze šesti klubů v čele s Piráty. Informoval o tom dnes tiskový odbor úřadu vlády. Novela o návykových látkách předpokládá, že bezúhonní dospělí lidé by si mohli vypěstovat a zpracovat doma až pět rostlin konopí pro vlastní potřebu bez hrozby postihu.

"Ten návrh reálně legalizuje konopí nikoliv pouze pro zdravotní účely, to už máme dnes, ale i pro rekreační účely. To znamená, že skutečně po tomto návrhu by Česká republika legalizovala užívání konopí v populaci," zdůvodnil negativní stanovisko vlády na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Jako problém Vojtěch vnímá to, že si lidé musí léčebné konopí hradit sami. "My si uvědomujeme, že léčebné konopí je pro některé skupiny obyvatelstva nedostupné, například pro invalidní důchodce," uvedl. Ministr slíbil, že v příštím roce zvýší ekonomickou dostupnost léčebného konopí tak, aby bylo ze 75 procent hrazeno.

"Je naším zájmem, aby bylo konopí dostupné, ale nechceme, aby bylo konopí používáno široce ve společnosti pro rekreační účely," doplnil.

Pirátský poslanec Tomáš Vymazal v reakci na negativní stanovisko vlády v tiskové zprávě uvedl, že kabinet má v této oblasti zpátečnický pohled. "EU i česká protidrogová strategie předpokládá zaměření na minimalizaci rizik. Naším cílem je postupně vytlačit rizikový černý trh," uvedl Vymazal.

Lidé by podle předlohy mohli mít doma beztrestně až 1,25 kilogramu sušiny konopí. Ostatním lidem by pěstitelé museli zabránit ve volném přístupu k tomuto konopí pod hrozbou pokuty až 15.000 korun. Až 30 gramů by mohli lidé nosit u sebe i mimo obydlí. Stejné množství, tedy 30 gramů, by mohli legálně předat jinému dospělému člověku, ovšem výhradně bezplatně.

Vládní legislativci upozornili na to, že by tím nastala absurdní situace. Předání konopí by sice trestné nebylo, ale pouhou nabídkou nebo zprostředkováním předání konopí by se dotyčný trestného činu dopustil, napsali do předběžného stanoviska kabinetu.

"Je nutné napravit stav, pro který se velké množství jinak bezúhonných občanů dostává do konfliktu se zákonem, přičemž jejich jednání nepřináší žádnou nebo zanedbatelnou společenskou škodu či rizika," zdůvodnili novelu předkladatelé v čele s Vymazalem.

Předloha naráží podle vládních legislativců na úmluvu OSN o omamných látkách z roku 1961, která dopadá i na pěstování a držení konopí. Autoři novely to připouštějí, ač mluví o "zdánlivém rozporu" v "dílčích činnostech". V celkové souvislosti s českou protidrogovou politikou ale podle nich jde o malou změnu v současné právní úpravě.

Pod novelu se podepsalo 40 poslanců, tedy pětina z celkového počtu členů dolní komory. Vedle Pirátů připojili podpis poslanci za vládní ANO a ČSSD a opoziční ODS, TOP 09 a hnutí STAN.