Návrh na odklad účinnosti stavebního zákona je před schvalováním

Praha - Vládní návrh na roční odklad klíčových pasáží nového stavebního zákona je po dnešku ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci ho po více než čtyřech hodinách debaty propustili do třetího čtení. Nynější pětikoaliční vláda chce o rok odložit vznik krajských stavebních úřadů, pod něž mají dosavadní stavební úřady při obcích a městech přejít. Mezitím chce připravit věcnou novelu nového zákona. Zástupci opozičního hnutí ANO, které stavební zákon ještě v minulém období v tehdejší koalici prosadilo, mají vůči odkladu výhrady. Je podle nich mimo jiné retroaktivní, protože mění už platné a účinné pasáže zákona.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která stavební zákon v minulém období předkládala, chce nynější vládní návrh zamítnout. Zdůvodnila to mimo jiné tím, že některé otázky nebyly zodpovězeny. Sněmovna na návrh ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) zkrátila lhůtu mezi druhým a třetím čtením zákona tak, že Sněmovna by mohla odklad schvalovat již v týdnu od 9. května. Jiným návrhem zákona z programu schůze se poslanci již dnes nestihli zabývat.

Bartoš řekl, že předmětem projednávané novely stavebního zákona není jeho věcná zásadní změna, ale pouze posunutí termínů. "Cílem návrhu tohoto zákona je odložit naplňování soustavy státní stavební správy tak, aby nedocházelo k faktickému vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu a státních krajských stavebních úřadů," popsal.

Vláda sice připravila věcnou změnu stavebního zákona, která kromě jiného zachovává část stavebních úřadů pod obcemi, ale ta je nyní v připomínkovém řízení, které skončí 9. května. Koalice se zatím dohodla, že by mělo zůstat 371 stavebních úřadů místo současných zhruba 700. Podle plánu má začít fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti vyhrazené stavby. Půjde o velké investiční akce typu dálnic, železnic, přehrad nebo zásobníků plynu.

Sněmovní výbor pro veřejnou správu doporučil odklad schválit. Podle Dostálové do něj na návrh ministra Bartoše doporučil vložit i půlroční odklad digitalizace stavebního řízení na 1. leden 2024

Nový stavební zákon se připravoval řadu let. Sněmovna ho i přes veto Senátu prosadila loni. Plné účinnosti měl nabýt 1. července 2023, ale již od počátku letošního roku začaly platit některé pasáže, které měly umožnit vznik nové stavební správy pod státem. Tehdejší opozice, která je nyní ve vládě, zákon tehdy kritizovala s tím, že ochromí stavební řízení v zemi. Naproti tomu tehdejší vláda argumentovala tím, že zákon urychlí stavební řízení především díky dodržování stanovených lhůt.

Dostálová dnes zdůraznila, že zákon mimo jiné ruší nynějších deset typů povolovacích procesů a nahrazuje je jediným řízením o povolení záměru. Odstraňuje také systémovou podjatost, tedy že úředníci stavebních úřadů jsou současně pod obecními úřady a rozhodují o stavbách, na nichž mají obce nějaký zájem. "Není to o tom, že by stavební úřady zmizely z obcí a krajů,“ ujistila. Zopakovala, že územní pracoviště budou všude tam, kde je lidé mají i dnes, ale úředníci budou nově zastupitelní. Poukazovala i na to, že podle vlády by se nová úprava vztahovala pouze na strategické stavby státu, zatímco občané by museli postupovat podle staré právní úpravy.

Poslanec Karel Haas (ODS) ale prohlásil, že nový zákon nebyl založen na celospolečenském konsensu. Upozorňoval také, že podle jeho zjištění z rozhovorů se starosty z Pardubického kraje nechce většina stavebních úředníků přejít pod stát. Dostálová ale opáčila, že zatímco on hovoří se starosty, ona komunikovala přímo s úředníky. Podle jejího dřívějšího zjištění by dvě pětiny úředníků byly ochotny přejít do státní stavební správy.

Předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty) na opakované dotazy někdejší náměstkyně ministerstva životního prostředí Bereniky Peštové (ANO) ohledně odkladu a retroaktivity vysvětlil, že účinnost zákona se posouvá tam, kde je to možné. Tam, kde už zákon účinný je, se zvolil se jiný postup, který mu připadá jako "šalamounský“. Zvolilo se přechodné období a v tom přechodném období se na stanovenou dobu hibernují účinky zákona, popsal. Nezasáhne to podle něj do ničích práv a nedotkne se to ani stavebníků, ani úředníků, uvedl.