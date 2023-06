Návrh: Místo žadatele o dávku by náklady na energie doložil dodavatel

Praha - Žadatelé o příspěvek na bydlení i jeho příjemci by už brzy nemuseli úřadu práce dokládat své náklady na energie. Úředníci by si je zjistili sami od dodavatele plynu či elektřiny. Počítá s tím návrh novely o sociální podpoře a o úřadu práce, který by měla brzy projednávat vláda. Předloha počítá i s upřesněním pravidel pro dokládání nároku na příspěvek dvakrát ročně či s urychlením procesu vyřizování. Podle ministerstva práce mají změny snížit administrativu a ulevit přetíženým úřadům práce. Nově lidé nebudou kvůli dávkám muset úřadu dodávat ani potvrzení od školy o nezaopatřenosti dětí. Údaje se získají z registru zdravotního pojištění.

Úřad práce v dubnu vyplácel 248.200 příspěvků na bydlení. Příjemci pravidelně dvakrát ročně dokládají nárok na tuto podporu. Novela postup upřesňuje. Vypočítává také, jaké podklady je nutné k žádosti o dávku doložit. Nově by lidé mohli místo výdajů sdělit svého dodavatele plynu a elektřiny a číslo odběrného místa. Krajský úřad práce firmu pak sám vyzve, aby mu doručila potvrzení o zaplacených nákladech či vrácených částkách.

Údaje by úřady měly dostávat elektronicky, digitální bude i zpracování. Podobu, v jaké se budou informace poskytovat, stanoví ministerstvo práce. Firmy pak budou mít na přípravu půl roku. Oprávnění ke komunikaci s úřady jim udělí a bude evidovat Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud by dodavatelé informace neposkytli, hrozily by jim sankce. Kdyby údaje dorazily v jiném formátu, úřad práce by k nim nepřihlížel. Stejný model začne už od července fungovat se zaměstnavateli. Ti budou úřadu práce na vyžádání dodávat informace o příjmu žadatelů o dávky. Nebude nutné dokládat ani nezaopatřenost dětí, tedy třeba potvrzení ze školy či od lékaře. Úřad práce si informace zjistí sám z registru zdravotního pojištění. Za děti posílá pojistné stát. Autoři novely zdůraznili, že žadatelé dál budou moci dodávat vše i papírově.

Podle autorů novely průzkum mezi úředníky ukázal, že žadatelé o dávky mají problém s vyplňováním nákladů za bydlení či částek z výplatní pásky. Údaje ne vždy souhlasí s informacemi v dokladech a vyúčtování. Úředníci pak musí žádosti opravovat.

Podle podkladů k novele úřady práce měsíčně vedou průměrně 49.400 řízení o dávkách. Ve čtyřech pětinách z nich musí doručovat sdělení do rukou adresátů. Před vydáním rozhodnutí třeba vyzývají žadatele k vyjádření, pokud mu nechtějí plně vyhovět. Nově by výzva a vyjádření odpadly v případě, že všechny podklady pro rozhodování dodal žadatel sám, nebo pokud potřebné informace úřad získal z informačního systému ministerstva práce. Týká se to třeba údajů o pobíraných dávkách, nezaměstnanosti, ochraně dětí či náhradním výživném. Podle resortu by se tak proces zkrátil, ubýt má i administrativy.

Úprava informačního systému ministerstva má stát do deseti milionů korun a technické řešení pro sociální správu pak 6,5 milionu korun. Resort využije peníze ze svého rozpočtu. Po zjednodušení řízení o dávkách čeká úspory.