Návrh, který by mohl zdražit drobné zásilky z Číny, je před schvalováním

Praha - Sněmovna zřejmě schválí vládní návrh, který by mohl v konečném důsledku zdražit drobné zásilky z čínských e-shopů i z dalších takových obchodů ze zemí mimo EU. Dnes tuto vládní předlohu propustila do třetího čtení. Rozpočtový výbor v ní doporučil prodloužit nárok na odpočty daně z přidané hodnoty pro Český rozhlas a Českou televizi až do konce roku 2024. Pokud Parlament novelu schválí, mohla by začít platit od poloviny roku. Poslanci vládní ČSSD v ní chtějí přeřadit některé základní potraviny do nejnižší sazby DPH, poslanci z dalších stran navrhují zvýšit limit pro povinnou registraci plátců.

Novela ruší osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur (zhruba 570 korun). Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur (182 miliard korun) a zároveň narovnat podnikatelské prostředí, protože tuzemské firmy i firmy z EU musejí odvádět DPH, pokud jí podléhají. Norma reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Podle nich má kromě jiného od letošního roku skončit osvobození od DPH u zmíněných zásilek.

Novela zákona zavádí místo dosavadního pojmu zasílání zboží nový termín prodej zboží na dálku. Prodejem dovezeného zboží na dálku se pak bude rozumět situace, kdy někdo prodává zboží na dálku s tím, že ho odešle nebo přepraví na území EU ze třetí země.

Do EU ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek osvobozených od DPH. Podle údajů České pošty počet takových drobných zásilek v ČR stoupá. V roce 2019 jich bylo 28 milionů, o rok dříve 25 milionů.

Rozpočtový výbor na návrh Zbyňka Stanjury (ODS) doporučil upravit zákon o DPH tak, aby Česká televize a Český rozhlas mohly až do konce roku 2024 uplatňovat nárok na odpočty na dani z přidané hodnoty v současném rozsahu. Budou je moci uplatňovat stejně jako komerční firmy. Ministerstvo financí v materiálu pro poslance již dříve uvedlo, že změna by představovala do roku 2024 celkem jednu miliardu korun.

Výbor také doporučil posunout účinnost tak, aby nastala nejdříve k 1. červenci, případně dnem následujícím po dni vyhlášení ve sbírce.

Poslanci dnes měli ve druhém čtení možnost předkládat svoje pozměňovací návrhy. Vojtěch Munzar (ODS) navrhuje zvýšit limit pro povinnou registraci plátců z jednoho milionu na dva miliony. Zdůvodňuje to například tím, že limit se již 17 let neměnil, takže se nyní dotýká více podnikatelů. Návrh jim podle něj má ulevit od administrativy spojené s registrací k DPH. Poslanec SPD Jan Hrnčíř chce limit zvýšit na 1,2 milionu. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka navrhuje zvýšit limit ve dvou variantách, a to na 1,5 milionu, nebo na dva miliony korun.

Poslanci Václav Votava (ČSSD) a Jakub Janda (ODS) navrhují snížit limit pro vracení DPH turistům ze třetích zemí za zakoupené zboží z 2000 na 1000 Kč. Slibují si od toho hlavně vyšší útraty turistů a podporu malých řemeslníků i středních podniků.

Sociální demokrat Votava se svým stranickým kolegou Romanem Onderkou také chtějí přeřadit některé základní potraviny do desetiprocentní sazby DPH. Půjde například o maso, mléko, ryby, vejce, máslo nebo chléb. Votava připomněl, že s obdobným návrhem přišla ČSSD již v minulém volebním období. Roční propad příjmů veřejných rozpočtů odhadl na 8,5 miliardy korun. Změna má podle něj napravit negativní dopady omezení vyvolaných bojem s epidemií nemoci covid-19.