Návrh KDU-ČSL opomíjí rodičovská práva homosexuálních partnerů

Praha - Lidé stejného pohlaví by už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Homosexuální partneři by pak požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Vyplývá to z novely zákona o registrovaném partnerství a řady dalších zákonů, jak ji předložila skupina poslanců KDU-ČSL. Předloha opomíjí rodičovská práva. Předkladatelé ale tvrdí, že navržené úpravy by vedly k podstatnému posílení práv při soužití v partnerství a k plnohodnotnému institucionálnímu zajištění stejnopohlavních svazků.

"Chceme narovnat práva, která se netýkají dětí," uvedl k lidovecké předloze její hlavní spoluautor Jiří Navrátil při úvodní sněmovní debatě o poslanecké novele občanského zákoníku, která by lidem stejného pohlaví umožnila uzavírat manželství. Podle ní by měli naprosto stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde tedy i o práva a povinnosti k dětem, které by vychovávali, a o přístup k náhradní rodinné péči.

Lidovecký návrh by měl narovnat osobní a symbolický význam vstupu do partnerství, aby se nejednalo prakticky jen o administrativní úkon. Páry by uzavírali partnerství v přítomnosti svědků před představitelem obce jako oddávajícím, už by neneslo pojmenování registrované, jehož vyznění je podle Navrátila formální a byrokratické. Do partnerství by lidé stejného pohlaví mohli vstupovat na stejných místech jako žena a muž do manželství, v cizině před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem. V případě ohrožení života mimo Česko by byl tento akt možný před kapitánem lodi nebo letadla s českou registrací či před velitelem vojenské jednotky, stejně jak o tom pojednávají i zvláštní způsoby uzavírání manželství.

Další části návrhu poslanců KDU-ČSL mění mnoho zákonů k narovnání majetkových a sociálních práv partnerů. Majetkově-právní poměry partnerství by odrážely manželské majetkové právo, a to včetně vzniku společného jmění partnerů. "Podle návrhu se uplatní veškerá pravidla, která jinak platí pro společné jmění manželů. To poskytuje základ pro vyvážené majetkové uspořádání v partnerském vztahu, jakož i v případě jeho zániku," stojí v důvodové zprávě. Novela by tak otevřela možnost třeba i pro společné oddlužení podle insolvenčního zákona nebo pro společné členství partnerů v bytovém družstvu včetně přechodu družstevního podílu na pozůstalého partnera. V sociálních záležitostech by partnerům vznikl zejména nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, ale také na odškodnění a úmrtné po partneru, který by zemřel při plnění povinnosti jako voják nebo příslušník bezpečnostních sborů.

Předkladatelé upozornili na to, že v případě schválení novely o registrovaném partnerství by byly nutné změny různých dalších právních předpisů. Musela by je provést vláda.

Lidoveckou předlohu čeká před sněmovním projednáváním posouzení ve vládě. Návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy, je ve Sněmovně před druhým čtením. Uskuteční se nejdříve v listopadu.