Návrh dohody na konferenci COP26 volá po posílení klimatických závazků

Glasgow (Británie) - Organizátoři klimatické konference OSN ve skotském Glasgow zveřejnili první návrh dohody, z něhož vzejdou závěry jednání označovaného zkratkou COP26. Sedmistránkový text podle agentury Reuters vyzývá vlády, aby do konce příštího roku přijaly ambicióznější plány v boji proti klimatickým změnám. Také se věnuje otázce financování ekologické transformace v chudších zemích nebo omezení dotací pro průmysl fosilních paliv.

Klíčovou otázkou letošního klimatického summitu je načrtnutí cesty ke splnění závazku formulovaného před šesti lety v přelomové pařížské dohodě. V ní se světoví lídři přihlásili ke snaze udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia nad úrovní z předindustriální éry, ideálně pak pod 1,5 stupni.

Podle čerstvého návrhu pro konferenci v Glasgow by měly strany "přehodnotit a posílit" národní příspěvky v tomto úsilí směrem k roku 2030. Takový postup je prý nutný pro "sladění s teplotním cílem pařížské dohody do konce roku 2022". Návrh označuje aktuální dekádu za klíčovou pro osud cíle formulovaného v roce 2015. Podle vědců je k udržení globálního oteplování na 1,5 stupních Celsia potřeba snížit do roku 2030 globální produkci skleníkových plynů o 45 procent.

Britská vláda se v první verzi dohody pro COP26 věnuje také adaptaci společnosti na důsledky klimatických změn a podpory chudších zemí, které ke globálnímu oteplování nepřispívají tolik jako ty rozvinuté. Dokument apeluje na bohaté země, aby ty rozvojové podporovaly více, píše zpravodajský web BBC. Podle Reuters také poprvé vyzývá k postupnému ukončení dotací na využívání uhlí a jiných fosilních paliv.

O finální verzi dohody nyní budou jednat delegace téměř 200 zemí zastoupených na COP26, která končí v pátek. Na konferenci se dnes znovu vydává premiér hostitelské země Boris Johnson. "Vyjednávací týmy teď v závěrečných dnech COP26 tvrdě pracují na tom, aby proměnili sliby v činy ve věci klimatické změny. Zbývá ještě hodně práce," uvedl před svým příjezdem.