Praha - Dlužníkům, kteří splácejí své závazky, by mohlo zůstávat víc peněz než dnes. Hranice čistého příjmu, nad kterou se jim sráží z výdělku bez omezení, by se totiž mohla zvednout. Zvýšit by se mohla z nynějších zhruba 15.500 korun čistého na 24.900 korun. Pracovní návrh sněmovnímu sociálnímu výboru představili zástupci ministerstva spravedlnosti. Podle nich se o výsledné podobě a částce bude ale ještě jednat.

Podle mapy exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost, mělo loni nějakou exekuci 863.000 Čechů a Češek nad 15 let. Kolem 151.000 osob mělo přes deset exekucí najednou. Vedení úřadu práce už dřív uvedlo, že dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání. Řada lidí totiž do práce raději nenastoupí a pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum. Zvýšení nezabavitelné částky doporučují zástupci organizací, které se zaměřují na pomoc dlužníkům.

Lidem s dluhy musí nyní zůstat suma, která odpovídá dvěma třetinám součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce. Letos je to pro samotného člověka 6226 korun. Za každou další vyživovanou osobu se částka zvyšuje o čtvrtinu, v tomto roce tedy o 1557 korun. Z dalších 9338 korun se sráží třetina na přednostní pohledávky jako výživné na děti, další třetina pak na srovnání ostatních dluhů. Třetina dlužníkovi zůstává. Nad částku 15.564 korun, tedy součtu obou příjmových hranic, se strhává vše. Nově by se podle vyjádření zástupců ministerstva spravedlnosti mohla suma posunout na 24.900 korun.

"Ministerstvo spravedlnosti v konzultaci s ministerstvem práce se skutečně vážně zamýšlí nad tím, zda stávající podoba (nezabavitelného minima) ještě plně odráží realitu života. Konkrétní výše je předmětem diskusí. Z logiky věci a ceny hodnoty peněz vyplývá, že by se částka upravovala spíš směrem nahoru," řekl ČTK náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk.

O konkrétní hraniční částce se bude vyjednávat, ještě se může změnit. Jasný není ani termín, od kdy by změna platila. Úprava by měla dlužníkům umožnit nechat si víc peněz z výdělku. Měla by je tak motivovat k tomu, aby se snažili mít lepší příjem. Podle zástupců resortu spravedlnosti nyní mívají dlužníci oficiálně jen minimální mzdu, zbytek dostávají v hotovosti bokem. Z vyšší částky by si lidé měli dál nechávat třetinu. Stejný díl jako dosud - jen z vyššího obnosu - by dostávali i věřitelé.

Ministerstva spravedlnosti a práce se zatím dohodla na tom, že by se nezabavitelná částka neměla zvedat tím, že vzroste životní minimum a normativní náklady na bydlení. Zvednout by se měla především hranice pro strhávání z čistého příjmu.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před nedávnem řekla, že bude prosazovat i zvýšení životního minima. To je spolu s příjmem domácnosti rozhodující pro stanovení dávek. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro každou další osobu v rodině je nižší. Podle ministerstva práce by to mohlo být pro jednotlivce 3800 korun.